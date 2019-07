Paz Vega es una diva "insoportable" según Pepillo Origel

México.

Paz Vega, protagonista del remake "Cuna de lobos", no tiene contentos a los mexicanos, ya que además de llevarse un papel que debía ser para una actriz mexicana la española parece haber hartado a quienes la rodean por sus "aires de diva".

"...la españolita esta, que bueno que ha tomado una actitud muy como que muy chocantita en las grabaciones de "Cuna de Lobos", ella va a ser Catalina Creel, la nueva, y fíjate que me han contado que ya no se habla ni con la productora, con Giselle, mi querida Giselle González que es encantadora, pues que ya no se hablan porque ya no la aguantan", denunció Juan Jose Origel en su programa "Con permiso".

Pepillo también aseguró que el mal comportamiento de la actriz no solo se limita al set de la telenovela. Paz habría hecho insufrible su gira de medios junto a su coprotagonista Sandra Echeverría.

"Yo lo que supe es que también estaban dado entrevistas ese día y que llegaban dos horas tarde, dos horas y cuarto, dos horas y media a las entrevistas y que ahí tenía a todo mundo esperando, claro así son las estrellas y si hay que esperarlas, se las espera", aseguró.

Esta no es la única queja sobre un intérprete español en los medios mexicanos, esta semana trascendió el desplante de Mario Casas a la presentadora Galilea Montijo en el programa "Hoy", según testigos el actor se habría negado a tomarse fotos con la con-conductora del show.

Además de haberse comportado mal con sus fanáticos negándose a tomarse fotos con estos, pese a que su visita a México fue para promocionar su nueva serie con Amazon Prime "Instinto".