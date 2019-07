Yalitza Aparicio es criticada por sus "aires de diva"

México.

Yalitza Aparicio ha sido criticada después de aparecer en varios eventos rodeada de una escolta que hace imposible acercarse a la actriz.

Según algunos medios a la estrella de "Roma" (Netflix) se le subió la fama actuando con aires de diva al presentarse tan resguardada.

Pero las criticas comenzaron después que la actriz se presentará este lunes en Oaxaca para una celebración de la ciudad. Yalitza salió del evento rodeada de al menos 16 personas.

En redes trascendió que medios locales intentaron charlar con la actriz, pero su seguridad evitó que la gente se le pudiera acercar.

"Tan creída...", "Ay no!... Ya ni el gober sale y entra de esa manera", " híjole, no sé si me da pena o risa! Ya la neta es vergüenza!!", fueron algunos de los comentarios en contra de la actriz

"Quieran o no es una celebridad y se comporta como tal", "Me encanta todo el mame de Yalitza, ya es toda una celebrity bien por ella que lo disfrute!!! Bravo", acotaron sus defensores en redes sociales.

Caber resaltar que en otros video tomadas durante los festejos la actriz aparece asediada por el público.

En su más reciente este 24 de julio Aparicio se preparó llegando custodiada por ocho personas.

Entre peinador, maquillista, asistente y vestuarista, más dos guardias de seguridad, publicista y anfitriones, todos fungieron como su "entourage" e hicieron imposible acercarse a la oaxaqueña.

Durante el evento solo quienes tenían ya pactado un saludo con Yalitza lo lograron.

"Estoy comprometida con hablar del empoderamiento a la mujer y con ayudar a que se hable de equidad de género, de contribuir a mejorar a la sociedad", resaltó Aparicio al final de su intervención, en un panel que resaltó a 32 mujeres que han mejorado a la sociedad.

Siempre con un discurso ya preparado y sin darle paso a la improvisación, Yalitza se concentró en seguir las indicaciones de su publicista, y, aunque en todo momento estaba sonriente, se limitó, como se ha vuelto su costumbre, a manejarse en un ambiente controlado.