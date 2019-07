Britney Spears reaparece en alfombra roja usando vestido barato

23 de Julio de 2019 / 10:23 AM /

La cantante asistió este lunes a su primera alfombra roja junto a su novio, Sam Asghari, en la premiere de 'Once Upon a Time in Hollywood' luciendo un modesto vestido rojo, pero logró equilibrar su look con un sospechoso anillo de diamantes.