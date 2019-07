Golpean y asaltan a Juan Osorio

Ciudad de México.

El productor Juan Osorio fue golpeado y asaltado en su casa, la tarde del domingo.



La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que se inició una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia a casa habitación.

De acuerdo con la carpeta iniciada por el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón 4, los hechos ocurrieron en la Colonia Telelpan.



Cuatro sujetos armados irrumpieron en el domicilio del realizador de Juntos y El Corazón Nunca se Equivoca, lo amenazaron y golpearon, y luego lo ataron de pies y manos y lo encerraron en un cuarto de lavado.



Los hombres saquearon del domicilio diversos aparatos electrónicos, computadoras, dos relojes, joyería y dinero en efectivo y dólares, y escaparon a bordo de un vehículo blanco.



Juan Osorio logró soltarse y dar aviso a las autoridades capitalinas.



El representante social dio intervención a policías de Investigación y a peritos en criminalística y fotografía para recabar evidencias y elaborar los dictámenes correspondientes.



En entrevista con Televisa Espectáculos, el realizador contó que estaba solo en su domicilio.



"El día de hoy penetraron a mi casa asaltantes y, obviamente, violaron mi casa los amantes de lo ajeno y me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon en todo el cuerpo y piensas que te pueden matar o todo lo que puede suceder".



En redes sociales el tema se hizo Trending Topic y muchos de los comentarios lamentaron la inseguridad en la Ciudad de México.