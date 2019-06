Miley Cyrus vende preservativos para promocionar su nuevo disco

Estados Unidos.

La cantante Miley Cyrus acaba de regresar a la escena musical por todo lo alto -dos años después del lanzamiento de ''Younger Now''- con un EP de seis canciones titulado 'She Is Coming' que será el primero de tres trabajos que compondrán su séptimo álbum de estudio, representando cada uno de ellos un capítulo diferente de esa trilogía.

Por supuesto, un nuevo material discográfico implica el lanzamiento de nuevo merchandising con el que promocionarlo y en ese sentido su hermana pequeña Noah le había dejado el pabellón bien alto en cuestión de originalidad al comercializar, entre otros artículos, una botellita con sus lágrimas por $12.000 dólares.

Miley, sin embargo, ha conseguido mantenerse a la altura, y superarla además en el aspecto práctico de su idea, poniendo a la venta a través de su página web una serie de condones promocionales con el lema 'She Is Coming', que en su traducción vendría a significar 'Ella está a punto de tener un orgasmo'

Cada unidad cuesta 20 dólares y cuenta con un envoltorio muy atractivo de color negro y un número de teléfono falso -1-833-SHE-IS-MC- impreso en letras blancas, aunque lo que realmente justifica su precio es que cada compra va acompañada de una descarga digital gratuita de su álbum.

Junto con la promoción de su disco la cantante ha usado imágenes sugestivas y algo desagradables de ella comiendo.

Al parecer la imagen serena que la esposa de Liam Hemsworth usó para "Younger Now" es cosa del pasado.