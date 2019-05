Irina Baeva confiesa cómo sería un encuentro cara a cara con Geraldine Bazán

Redacción.



La controversia de Irina Baeva, Gabriel Soto y Geraldine Bazán, se convirtió en uno de los escándalos más sonados en el mundo del espectáculo.

Bazán dejó clara su posición ante Baeva mediante un video en el que narró los hechos y de cómo se dio cuenta de que entre su exmarido y la rusa había un romance extramarital.





Tras casi seis meses de que los actores Soto y Baeva hicieran oficial su relación amorosa, la rusa respondió sin titubeos cuando le preguntaron qué haría si se encuentra con la exesposa de su novio.

En una entrevista para el programa "De primera mano", el nuevo amor del actor mexicano, quien en su momento fue considerada la manzana de la discordia entre Soto y Bazán, dijo que tanto ella como Gabriel estaban listos para la situación.



"Yo creo que estamos todos en el mismo medio y estamos yo creo que lo suficientemente tranquilos", aseguró Baeva.



La actriz rusa recalcó que ella no tendría problema "en ningún momento" de coincidir con la también actriz mexicana.







"Somos personas adultas, maduras y sabemos cómo manejar perfectamente este tipo de cosas. No hay ningún problema de por medio y yo no tendría ningún problema, en ningún momento", aseguró.



La actriz rusa de 26 años expresó que los escándalos que han rodeado su noviazgo, solo han venido a fortalecer su relación con el actor de 44 años.