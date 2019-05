Protagonista de Aladdín: “Antes de ser actor, creí que sería médico”

California, Estados Unidos

A veces la vida completa su ciclo. Como ejemplo está Mena Massoud, que protagoniza la nueva versión de acción viva del clásico animado de Disney Aladdín (1992), dirigida por Guy Ritchie.

Massoud creció admirando a Robin Williams, el difunto comediante que prestó su voz al genio en la película original. Fue en parte la inspiración de Williams lo que llevó al intérprete, de 27 años, a proponerse buscar una carrera como actor. “No veíamos muchas películas en mi casa. Porque mis papás son inmigrantes egipcios, así que teníamos un repertorio muy reducido de películas, y una de ellas era Aladdín, con Robin como el genio, y otra era Mrs. Doubtfire (1993), en la que Robin hace una actuación increíble también” recordó.

1991 El 17 de septiembre de ese año nació Mena Massoud en El Cairo, Egipto. Cuando era niño emigró con su familia a Canadá. Creció en Markham, Ontario,​ donde asistió a la escuela secundaria católica St. Brother André.

“Comencé a hacer voces para entretener a mis amigos y familiares cuando venían, y después comencé a actuar en la escuela secundaria. Mis padres no querían que me dedicara a la actuación como profesión”, continuó. “Fui a la Universidad de Toronto para estudiar neurociencia durante un año, y creí que sería médico. Estaba sentado un día en clase de cálculo, y simplemente tomé la decisión de que perseguiría mi sueño”.

“Así fue como todo comenzó profesionalmente”, dijo el joven actor. “Fui a la escuela de teatro y desde ahí no volví a mirar atrás”.

Después de haber tenido papeles secundarios y como invitado en películas y series como Nikita (2011), Cut to the Chase (2012), Open Heart (2015), Ordinary Days (2018) y Jack Ryan (2018),



Su gran oportunidad

Massoud dará el salto al estrellato con Aladdín. Coprotagoniza el filme con Will Smith como el Genio, Naomi Scott como la princesa Jazmín y Navid Negahban como el sultán.

Massoud recordó haber hecho una audición en video durante una convocatoria general para el papel, pero no le dieron respuesta. Pasó más de un mes, así que supuso que “todo ya había pasado”.

La vida de Alladín cambiará cuando descubra la lámpara mágica cuyo Genio (Will Smith) tiene el poder de conceder tres deseos.

No obstante, en cuanto renunció a la idea y tomó otras oportunidades, sus representantes lo llamaron.

“Fue cuatro meses después y me dijeron: ‘Oye, ¿recuerdas lo que grabaste?’. En realidad, no sabía de qué estaban hablando. Me dijeron: Aladdín. Les respondí: ‘¿Qué?’. Desde ese momento las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Grabé otra cinta, y después volé a Londres para realizar una prueba frente a las cámaras”, comentó. “Estuve ahí una semana, ensayando con el coreógrafo y el entrenador vocal, y después regresé a Toronto para terminar la película en la que estaba trabajando, volé de regreso a Londres para una segunda prueba y después regresé a Toronto para terminar el proyecto que estaba realizando. Después me enteré de que me habían elegido”.

La versión de Ritchie de Aladdín es un giro fresco de la historia ya conocida del osado ladrón que se enamora de la encantadora hija de un sultán y descubre una lámpara mágica, codiciada por el ambicioso gran visir del sultán. “Definitivamente hay más cosas en juego, sobre todo cuando ves a seres humanos reales experimentando las cosas que viven estos personajes. Las escenas de acción tienen sentido, y de verdad resaltan en pantalla, porque no es como en la animación, donde puedes hacer que salten a seis metros en el aire y nadie lo cuestiona. Las cosas deben tener sentido, y en realidad vemos a Aladdín saltando de edificios, escalando muros y haciendo esas cosas”, concluyó.