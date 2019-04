Filtran audio de Gaby Spanic despotricando contra Lucero y ella le responde

Ciudad de México.



Un polémico audio filtrado de la actriz Gaby Spanic, desató tremenda controversia en la farándula mexicana al dejar en envidencia lo que ella piensa sobre la también actriz Lucero.



Spanic despotricó contra "La Novia de América" y la tachó de ser una envidiosa y que se hacía pasar por una santa.



Ambas actrices compartieron hace nueve años roles en la telenovela "Soy tu dueña" y desde ese momento se creía que ambas tenían una relación de respeto y cordialidad.







La protagonista de "La Usurpadora" no tuvo problemas en admitr que si había dicho todo lo que se filtró en el audio, y sostuvo todo lo que dijo.



"Yo tengo el derecho como ser humano de hablar lo que me dé la gana, es mi opinión. Yo trabajé con esa persona, yo sé quién es esa persona. Le deseo lo mejor, es muy talentosa y querida".







La actriz venezolana contó que fue una opinión privada y que la traicionaron al divulgar el audio.



"Confié en personas. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que llegan a casa y quieren hablar con un amigo o una amiga y dicen cosas porque yo no soy perfecta, nadie es perfecto", aseguró.



Por su parte Lucero se mostró sorprendida por las palabras de Gabriela Spanic y habló del tema para las cámaras de "Hoy".



"hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones y todo siempre con respeto".



La intérprete de "Electricidad" comentó: "No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien".







Tras las declaraciones de Lucero, Spanic que ha sido el centro de la polémica, colgó un video en su cuenta de Instagram, diciendo, "Bla, bla, bla...Total"