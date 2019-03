Cinco canciones que debes escuchar de Dimitri Vegas & Like Mike

Redacción.

El dúo belga Dimitri Vegas & Like Mike tiene emocionados a los jóvenes sampedranos, ante su llegada a la ciudad industrial este 5 de abril.

Las entradas para el concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en San Pedro Sula están disponibles en Todoticket de Mall Multiplaza, Tegucigalpa, Novacentro, City Mall, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Puntos de Venta Banco Atlántida: Agencia Digital Mall Galerías de Valle yh Agencia Digital Altara.

El precio de los boletos para VIP es de L. 2460.00 y la entrada general tiene un costo de L.1599.00.



Mientras tocan suelo en San Pedro Sula, te dejamos las mejores canciones de los dj´s europeos:

Dimitri Vegas & Like Mike vs. Armin van Buuren and W&W - Repeat After Me









Dimitri Vegas & Like Mike ft. Wiz Khalifa - When I Grow Up









Dimitri Vegas & Like Mike vs David Guetta feat. Kiiara - Complicated









Dimitri Vegas & Like Mike vs Steve Aoki ft Abigail Breslin – We Are Legend







Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby (feat. Deb's Daughter)