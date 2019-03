David Bisbal sobre su ex Elena Tablada: 'Nunca ha protegido la intimidad de mi hija'

Madrid, España.

David Bisbal ha dejado ver en numerosas ocasiones que no está dispuesto a permitir que, con solo nueve años y sin consentimiento, su hija Ella se convierta en una especie de personaje público en torno al cual giren toda clase de rumores ligados a la tensa relación que mantiene con su ex Elena Tablada.

Eso explica que, a diferencia de la actitud que al respecto mantiene la diseñadora, el astro de la música solo haga referencia a las disputas que ha venido manteniendo la expareja a cuenta del trato que ha de recibir su pequeña para desmentir, o en su defecto aclarar, algunas de las informaciones que circulan sobre el asunto y, sobre todo, para poner de manifiesto que no tolerará que nadie juegue con el derecho a la intimidad de la menor: ya sean los medios de comunicación o la propia madre de Ella.

A su paso por la ceremonia de entrega de los premios de la Cadena Dial, el artista almeriense se ha mostrado tajante a la hora de desmontar algunas de las teorías que se han venido manejando en relación con la demanda que, el pasado febrero, interpuso contra Elena para proteger la privacidad de la niña y visiblemente molesto ante el clima informativo que ha generado un tema tan delicado.

"Lo quiero aclarar. Los asuntos de los menores no deben estar en los debates. Hay que tener cuidado. Quiero decir una cosa muy importante: cuando la madre de mi hija va a la televisión a hablar de este tipo de cosas, no lo debería hacer. Yo previamente he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca", ha explicado el intérprete con total naturalidad y sin escatimar en reproches hacia quien fuera su pareja.

El artista también ha aprovechado la coyuntura para negar, como parecía apuntar Elena al expresar su estupefacción ante las medidas legales emprendidas contra ella, que el problema como tal sea la frecuente aparición de Ella en las redes sociales de su madre con el rostro al descubierto.

De hecho, tanto Bisbal como su actual esposa Rosanna Zanetti también comparten fotos de la niña en la esfera virtual -ocultando parcial o totalmente su cara- y hay que recordar que el último de los enfrentamientos públicos iniciados por la socialité venía a colación de una instantánea colgada por la venezolana que la retrataba vestida de flamenca en la última feria de Almería.

"Yo no he dicho jamás que ni la madre ni la familia de mi hija puedan poner fotos de mi hija. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor", ha señalado a los reporteros congregados en la alfombra roja del evento para, justo a continuación, incidir en lo indignante de que se comercialice con la vida o la imagen de una menor de edad.

"¡No quiero que hablen de ella! Y que no la asocien a ninguna marca", ha exigido con rotundidad al tiempo que volvía a criticar a Elena por promocionar, en una ocasión, una marca de vestidos en Instagram con una foto en la que aparecía la niña luciendo una de sus prendas.