Kylie Jenner y Jordyn Woods 'casi no han hablado' desde su "inocente beso" con Tristan Thompson

California, EEUU.

Aunque la noticia que se dio a conocer ayer martes acerca de su título como la joven más rica del mundo, según la revista Forbes, contribuyó temporalmente a desviar la atención del drama doméstico que vive en el seno del clan Kardashian, lo cierto es que el foco mediático en torno a Kylie Jenner ha vuelto a posarse con fuerza tanto en la "traición" de la que ha sido víctima a cargo de su amiga del alma, Jordyn Woods.

Además de que ahora los rumores apuntan a una posible infidelidad por parte de su pareja, el rapero Travis Scott, padre además de su hija Stormi.

Según el portal de noticias TMZ, la benjamina de la televisiva familia ha tratado de distanciarse lo máximo posible de las consecuencias que, tanto para ella como para su hermana Khloé Kardashian, se desprenden de ese "inocente beso" -como lo definió Jordyn- que compartieron hace dos domingos la influencer y el ya exnovio de Khloé, el deportista Tristan Thompson, quien por cierto ya le había sido infiel a la tercera de las hermanas Kardashian durante el embarazo de esta en la primavera pasada.

Eso implica, por ejemplo, que el contacto entre Kylie y Jordyn se haya limitado a lo largo de la última semana y media a un breve intercambio de mensajes de texto que pondría de manifiesto su distanciamiento y la frialdad en su actual trato.

Según fuentes cercanas a la primera, las antiguas amigas ni siquiera habrían acordado una fecha concreta para que la segunda vuelva a la casa que solían compartir -propiedad de la empresaria- y recoja definitivamente sus cosas para poner tierra de por medio.

Por supuesto, Kylie no ha intervenido públicamente en el cruce de declaraciones que han venido protagonizando Jordyn Woods, quien el pasado viernes ofrecía su versión de los hechos en el programa de Facebook de Jada Pinkett Smith y negaba tener responsabilidad alguna en la ruptura de la ya expareja, y la propia Khloé, quien simultáneamente echaba mano de Twitter para replicar las declaraciones de la joven.

Finalmente, y al menos para zanjar el debate en el plano público, Khloé compartía una última publicación para hacer un breve ejercicio de autocrítica y, al mismo tiempo, expresar la decepción que le había causado Jordyn, a quien consideraba una hermana más.

"Estoy como en una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no debería haber dicho, lo reconozco. Sinceramente, que Tristan me haya engañado y humillado no me resultó tan sorprendente cuando me enteré. Lo más doloroso ha sido sin duda verme herida por una persona tan cercana a mí, a la que todavía quiero y a la que he tratado como si fuera mi hermana pequeña. Pero no, no puedo culpar a Jordyn de la ruptura de mi familia, es todo culpa de Tristan y yo tengo que seguir adelante", escribía en su cuenta de Instagram.