Khloé Kardashian arremete contra Jordyn Woods

En el episodio del programa 'Red Table Talk' en el que Jordyn Woods ofrecerá su versión de lo sucedido entre el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

Durante la conversación que mantuvo con Jada Pinkett Smith, la presentadora del espacio para Facebook, la joven reconoció su papel en la infidelidad del deportista, que en ese momento aún mantenía una relación sentimental con Khloé Kardashian -la hermana mayor de su mejor amiga Kylie Jenner-, aunque insiste en que únicamente se besaron.

Además, también ha admitido que cuando sucedió todo eso -hace una semana durante una fiesta en casa de Tristan- ella se encontraba completamente sobria, en contra de lo que se había asegurado en un primer momento.

Al parecer la joven de 21 años no ha tratado de disculparse o justificar un comportamiento que supone a todas luces una grave traición a Khloé, quien la había contratado incluso como modelo de su línea de pantalones debido a su conexión con el mediático clan a través de Kylie.

Jordyn no fue capaz de contener el llanto mientras recordaba cómo su error le había costado su amistad con las Kardashian-Jenner, sus colaboraciones profesionales con varias de ellas y sobre todo su amistad con la mencionada Kylie, quien le pidió hace unos días que abandonara la casa que habían compartido hasta entonces.

Pero sus lágrimas no han parecido conmover a Khloé Kardashian, en vista de los mensajes difundidos por esta poco después de la entrevista.

"Recuerda algo: ellos fueron los que engañaron porque querían, luego mintieron al respecto porque podían y ahora lo lamentan todo porque han sido descubiertos. Siempre ha sido culpa de ellos, tú no hiciste nada para causar o merecer algo así", fue la primera reacción de la celebridad, publicada en su Instagram Stories.

Más tarde la estrella televisiva enfrentó la joven en una cadena de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

"¿Por qué mientes @ jordynwoods? Si vas a tratar de salvarte a ti misma haciendo esto público, EN LUGAR DE LLAMARME DE MANERA PRIVADA PARA DISCULPARTE PRIMERO, al menos SE HONESTA sobre tu historia. Por cierto, tú es la razón por la que mi familia se rompió!", escribió la Kardashian mencionando directamente a la antigua amiga de su hermana.

Sobre su decisión de no enfrentar públicamente a su expareja por su infidelidad, Khloé dijo "Tristan es igualmente culpable, pero Tristan es el padre de mi hija. A pesar de lo que me ha hecho, no le haré eso a mi hija. Él ha estado abordando esta situación de forma PRIVADA. Si él mintiera públicamente al respecto, entonces sí lo encararía de igual forma."

La rubia aceptó que se sentía humillada por la infidelidad de Tristan, el segundo escándalo a menos de un año, pero lo más doloroso para ella fue la traición de alguien en quien confiaba, Jordyn Woods.

"Esta ha sido una semana terrible y sé que todos están hartos de escucharlo (como yo). Soy una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no debería haber dicho. Honestamente, Tristan engañándome y humillándome, no fue tan impactante como la primera vez."

"Lo que ha sido más difícil y más doloroso es ser lastimado por alguien tan cercano a mí. Alguien a quien amo y trato como una hermanita. Pero a Jordyn no se le puede culpar por la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan.", agregó la Kardashian rectificando el primer tuit en el que se dirigía a Jordyn como la culpable de su ruptura.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians concluyó "Tengo que seguir con mi vida y contar mis bendiciones, mi familia, mi salud y mi hermosa bebé True."