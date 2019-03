Dayanara Torres tiene nuevas noticias sobre su batalla contra el cáncer

Los Ángeles, EEUU.

Casi al mes de anunciar que padecía cáncer de piel, Dayanara Torres tiene buenas noticias para sus seguidores.

En un video compartido en su Instagram la ex Miss Universo de 1993 informó que había recibido los resultados de sus exámenes, lo que indicaron que su cáncer no se está propagando y que no ha alcanzado ninguno de sus órganos vitales.

"Estoy muy feliz de darles una buena noticia", escribió, y agregó que estaba agradecida por el apoyo.

También le pidió a sus seguidores que siguieran orando por ella, ya que este 01 de marzo tenía su primer tratamiento de radiación para eliminar el melanoma.

"Sigan orando, sigan teniéndome en sus oraciones. Estoy siempre agradecida a todos ustedes y a las montañas que ustedes pueden mover por mí. Con todo mi corazón y mi alma, ¡gracias!", escribió la exesposa de Marc Anthony.

MIRA: Fallece la actriz Christian Bach a sus 59 años

En otro video compartido por la belleza puertorriqueña, Dayanara se muestra en el hospital durante una de sus sesiones de radioterapia.

"Siempre Agradecida por tanto...", escribió la madre de dos.

Fue a principios de febrero cuando Torres reveló que le habían diagnosticado cáncer de piel, en la que dijo que estaba poniendo "todo en las manos de Dios".

ADEMÁS: Sebastián Zurita hace el esperado homenaje a su fallecida madre, Christian Bach

La modelo deberá estar en tratamiento que durará aproximadamente un año, según informó su publicista Jennifer Nieman.