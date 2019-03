Atacan a hijo de Christian Bach, Sebastián Zurita, por mensaje "insensible" tras muerte de la actriz

Ciudad de México, México.

La confirmación de la muerte de Christian Bach tres días después de su deceso deja patente de como la familia Zurita- Bach es en extremo reservada, pero para algunos fanáticos esto no es valido después de una pérdida.

Tras informarse sobre el fallecimiento de la actriz a sus 59 años, ocurrido el pasado 26 de febrero, algunos esperaban ver a sus familiares exponer su dolor en las redes sociales, algo que ni su esposo, Huberto Zurita, o sus hijos, Sebastián y Emiliano Zurita, han decido a hacer.

Es por esto que algunos fanáticos han comenzado a criticar a su hijo mayor, Sebastián Zurita, por no exponer su dolor ante millones de desconocidos.

MIRA: Fallece la actriz Christian Bach a sus 59 años

Poco después de la publicación del comunicado donde informaban la muerte de Bach, en lugar de compartir algo relacionado con su madre, el también intérprete se limitó a publicar uno de sus nuevos proyecto.

Y pese a que ellos ya habían dejado claro su posición en cuanto la forma en la que han decidido llevar su luto, algunos internautas han cargado contra el actor por su "falta de tacto".

"Que mal corazón tienes, si no tienes nada mejor que publicar mejor no publiques nada. Me caías bien y con esto hasta te dejo de seguir", escribió el usuario cloudy14

"Qué extraño ni un mensaje de recuerdos a su mamá?", expresó otro.

"No puedo creer este post, con tu mamá recién fallecida", escribió marialys1805.

Las críticas contra Sebastián Zurita vienen aunque su familia dejó claro que el comunicado de prensa en el que informaban sobre la muerte de su madre, Christian Bach, mismo en donde también rindieron homenaje a la actriz, sería la única declaración respecto a su pérdida.

ADEMÁS: Kalimba invicto en la era del reguetón

El mismo día de su muerte, Humberto Zurita, viudo de Bach, publicó una imagen de la actriz sin mencionar su muerte. "Y un amor que se avanza ! Esta es de mis fotos preferidas de Christian : me dice tantas cosas !".