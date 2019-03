Kalimba invicto en la era del reguetón

Ciudad de México, México.

El cantante mexicano Kalimba está por lanzar su nuevo disco "Somos muchos y venimos todos", en el que mantiene su esencia con baladas románticas y mucho pop.



La estrella de temas como "No Me Quiero Enamorar", "Duele" o "Tocando Fondo" compartió con LA PRENSA que espera lanzar este nuevo material a mediados de abril de 2019, a cinco años desde su última producción "Cena para desayunar",

En el álbum Kalimba mantiene su esencia pop y romántica con once canciones en donde habla al amor.

Invicto en la era del reguetón

Con el auge de las colaboraciones entre estrellas del pop y reguetoneros, como Thalía con Natti Natasha o Shakira y Maluma por poner ejemplos recientes, sorprende como la estrella con más de 25 años de carrera musical todavía no haya dado el salto.

Sobre el tema Kalimba dijo a LA PRENSA que aún no ha tenido la inquietud para experimentar con este género, algo que no descarta, pero que desea se de de manera natural y con un exponente del ritmo que comparta su perspectiva creativa.

"Disfruto mucho el pop que hecho durante estos años, me alegra mucho que tenga un público que disfruta de la música que hago...", dijo el cantante de 36 años, "Me gusta el reguetón y escuchó a varios de los representantes de este género, sin embargo yo no soy un exponente del genero y me gusta la idea de mantenerme en el pop.", agregó.

Y en el pop Kalimba es un experto, desde sus años en la Onda Vaselina (OV7) y su posterior carrera como solista, el cantante mexicano se ha mantenido evolucionado en el ritmo con el que alcanzó la fama.

Muestra de ello son sus nuevos temas "Fiesta", "Canción 3" y las más reciente, "¿Dónde Guardo El Corazón?", todos parte del disco "Somos muchos y venimos todos".

La balada romántica "¿Dónde Guardo El Corazón?", basada en una experiencia personal del cantante, describe el sentimiento devastador de no haber dicho o hecho todo lo que sentíamos antes de perder a un ser amado.

El videoclip cuenta con la aparición especial del actor Christian Tappa, conocido por actuar en producciones como "La Reina del Sur", "Pablo Escobar" y "El Señor de los Cielos".

El ex-OV7 reveló que este nuevo disco contará con dos canciones en inglés y las colaboraciones de los artistas María José, Paty Cantú y el grupo pop Latte, entre otros.

Además de tener un tema junto al reguetonero Álvaro Díaz, sin embargo, Kalimba recalca que el tema es una balada romántica en la que puertorriqueño incursiona en el pop.

Gira internacional



Kalimba inició su gira promocional de "Somos muchos y venimos todos", su séptimo disco de estudio, en noviembre de 2018 solo en México, pero asegura que pronto llegará a Centroamérica, Sudamérica y varias ciudades de Estados Unidos.

La estrella mexicana estima que la nueva etapa del tour iniciaría en el segundo semestre de 2019; las fechas finales serán anunciadas en la página web de Kalimba (www.kalimba.mx) y en sus redes sociales en Instagram: kalimbaofficial y Twitter: @KalimbaMX

Mientras tanto puedes disfrutar de estos nuevos temas inéditos disponibles ya en YouTube, Spotify y iTunes.