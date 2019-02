50 Cent demandará a policía que atentó contra su vida

Estados Unidos.

El rapero 50 Cent contempla emprender acciones legales en contra del comandante de policía quien supuestamente ordenó a sus hombres que dispararan contra él, informó People.

La presunta amenaza se dio durante el mes de junio de 2018, cuando el artista asistió a una pelea de box en el Bronx.

El comandante Emmanuel González habría dicho a los agentes que atendieron una llamada al lugar que si veían 50 Cent en el ring de boxeo debían "dispararle en cuanto lo vieran", dijo una fuente con conocimiento del caso.

Según un reporte de Daily News, el comandante tuvo un enfrentamiento previo con 50 Cent, por lo que ordenó a sus hombres que dispararan.

González mencionó que se trataba de una broma, pero según fuentes del Departamento de Policía, el asunto se trata como algo serio.

"El Sr. Jackson (50 Cent) toma esta amenaza muy en serio y está consultando con su asesor legal sobre sus opciones en el futuro. Le preocupa que el Departamento de Policía de Nueva York no le haya informado nada previamente y le preocupa aún más que González continúe portando una placa y un arma", dijo un representante de 50 Cent.

La Policía de Nueva York hace una investigación interna para deslindar responsabilidades.

- Las amenazas de 50 Cent-

Un mes antes del incidente, González presentó una queja de acoso agravado alegando que 50 Cent lo amenazó en Instagram.

En la publicación, que fue borrada posteriormente, el cantante acusaba a González de afectar al dueño del club "Love and Lust", uno de los lugares favoritos del artista, y escribió "Get the strap", un término de barrio para decir "consigue un arma ".

En la queja que González presentó en el departamento, dijo "que temía por su seguridad" luego de que que varios de los 18 millones de seguidores de 50 Cent respondieran a la publicación con amenazas contra él, incluyendo "J**an a ese comandante" y "Aplasten a este tonto", dejándolo "por temor a Su seguridad ".

El departamento investigó la queja de González, pero no se presentaron cargos.