Padre de Meghan Markle hace pública la carta que le envió la duquesa de Sussex tras su boda

El padre de la duquesa de Sussex ha vuelto a la carga compartiendo con el Mail On Sunday una carta de cinco páginas escrita del puño y letra de su hija el pasado agosto, tres meses después de su enlace con el príncipe Harry.

Aunque esta no es la primera vez que Thomas Markle hace público a través de los tabloides británicos material privado de la vida de la antigua actriz -como imágenes de su primera boda con el productor Trevor Engelson-, la principal diferencia es que en esta ocasión la misiva vendría a retratarle a él de una forma muy poco favorecedora al desmentir algunas de las afirmaciones que había venido realizando, como por ejemplo que Meghan no ha hecho ningún intento de ponerse en contacto con él, algo que ella niega específicamente en la carta.

"Te llamé y te envié mensajes... Te supliqué que aceptaras ayuda -mandamos a alguien a tu casa... y en lugar de hablar conmigo para aceptar esa ayuda o cualquier otra, decidiste dejar de responder al teléfono y elegiste hablar solo con los tabloides", lamenta la duquesa tras afirmar que tuvo que enterarse a través de la prensa de que su padre había sufrido un infarto días antes de su paso por el altar.

Por otra parte, de las palabras de Meghan se desprende que no da crédito a la forma en que Thomas se ha lamentado una y otra vez ante la falta de guía o asesoramiento que habría recibido por parte del palacio de Kensington, a lo que atribuye indirectamente su traspié previo a a boda real al organizar con los paparazzi una serie de posados falsos.

"Todos nos unimos para apoyarte y protegerte desde el primer día, y lo sabes. Así que escuchar los ataques que has realizado en la prensa contra Harry, que no ha sido más que paciente, amable y compresivo contigo ha sido probablemente lo más doloroso de todo", afirma la duquesa.

Meghan también hace referencia en su misiva a las mentiras "fabricadas" por la otra hija de Thomas, Samantha Markle, de quien afirma que "apenas conoce": "Me has visto sufrir por culpa de sus crueles mentiras, y me rompo por dentro", le reprocha a Thomas, a quien recuerda además que ella siempre había tratado de ayudarle financieramente en la medida de lo posible.

En otro párrafo, la futura mamá le suplica a su progenitor que por favor deje de explotar su relación con su marido, de mentir y de provocarle tanto dolor. "Me doy cuenta de que estás tan hundido en esta espiral que sentirás (o puede que sientas) que no hay salida, pero si te detienes un momento a pensar, creo que te darás cuenta de que vivir con una conciencia tranquila vale más que cualquier pago en este mundo", le aconseja para ofrecerle una salida al enfrentamiento.

Pese al tono evidentemente angustiado de la carta, Thomas Markle se ha negado a aceptar ninguno de los reproches que le realiza su hija: "Pensé que sería una rama de olivo. En su lugar, fue un puñal directo al corazón", lamenta él.

El antiguo director de iluminación ha justificado su decisión de compartir con el mundo una carta tan personal alegando que desea limpiar su imagen después de que varios amigos de Meghan concedieran hace días unas declaraciones a la revista People en respuesta a la campaña de desprestigio que ella habría venido sufriendo en los últimos meses, en especial a manos de su padre y de su hermana.