Lady Gaga se une a la lista de actuaciones de los Grammy

Los Ángeles, Estados Unidos.



Lady Gaga será una de las estrellas de la música que actúen en vivo en los Grammy, cuya 61 edición se celebrará este domingo en Los Ángeles (EEUU).



La Academia de la Grabación anunció este miércoles en un comunicado que, además de Lady Gaga, aparecerán por el escenario del Staples Center de la ciudad californiana otros músicos como Chloe x Halle, Mark Ronson, Travis Scott, Dua Lipa y St. Vincent.



Además, Yolanda Adams, Fantasia y Andra Day rendirán un tributo especial en la ceremonia a Aretha Franklin, la leyenda del soul que falleció el año pasado.







Los organizadores de los Grammy, los premios más importantes de la música, habían anunciado previamente que en la gala actuarán J Balvin, Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlile, Dan + Shay, H.E.R., Little Big Town, Post Malone, Ricky Martin, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Maren Morris, Kacey Musgraves, Dolly Parton, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers, Diana Ross, Arturo Sandoval y Young Thug.



Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York, los Grammy regresan este año a Los Ángeles con una ceremonia que contará con la cantante estadounidense Alicia Keys como presentadora.



El rapero estadounidense Kendrick Lamar partirá como favorito con ocho nominaciones seguido de otra figura del hip-hop como el canadiense Drake, que obtuvo siete candidaturas.



El sabor latino en las candidaturas a los Grammy lo pone "I Like It", el exitoso tema de la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, que podría llevarse el Grammy a grabación del año.







Cardi B obtuvo en total cinco nominaciones incluyendo la de álbum del año ("Invasion of Privacy"), solo una menos que la artista estadounidense de folk Brandi Carlile, la mujer más nominada, con seis candidaturas.



Camila Cabello, Demi Lovato, Aterciopelados, Monsieur Periné, Orishas, Zoé, Luis Miguel o Ángela Aguilar son otros de los artistas de origen hispano que optarán a llevarse un gramófono dorado.