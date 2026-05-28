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Artista hondureño conquistó Houston con "Punta Urbana" y ahora sueña con los Grammy y Billboard

El artista hondureño El Profeta hn continúa ganando terreno en la música internacional tras triunfar en un reality de Telemundo y conquistar escenarios en Estados Unidos con su innovador estilo “Punta Urbana”.

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