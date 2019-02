Bad Bunny participará en partido de famosos de Juego de Estrellas de la NBA

San Juan, Puerto Rico.

El trapero puertorriqueño Bad Bunny participará el próximo 15 de febrero en el partido de famosos, que forma parte del All Star Weekend de la NBA, que tendrá lugar en Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU), anunció hoy la organización deportiva.



De acuerdo con un comunicado de prensa de la NBA, Bad Bunny estará en el equipo visitante, junto a otros 11 integrantes, entre ellos, Ray Allen, el máximo trespuntista de la historia de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto.



El quinteto visitante también contará con el rapero estadounidense Quevo, quien ganó el premio del Jugador Más Valioso en la edición del año pasado.



Este equipo será dirigido por Sue Bird, miembro del equipo campeón de WNBA (NBA femenino), Seattle Storm.



Por su parte, el equipo local será dirigido por la exbaloncestista estadounidense y tres veces campeona olímpica, Dawn Staley.



El equipo local tendrá de integrantes a la rapera estadounidense Rapsody, el exfutbolista americano Steve Smith, el analista de baloncesto y exbaloncestista Jay Williams, y A'ja Wilson, la Novata del Año de la WNBA de 2018.



El partido de las celebridades se llevará a cabo en el Coliseo Bojangles de Charlotte.

Grandes estrellas



Este encuentro se celebrará un día previo al All Star Weekend, que contará con el concurso de las habilidades, los tiros de tres puntos y de "donqueos" o sembradas.



El primer concurso será, como viene siendo habitual, el de habilidades "Skills Challenge", cuyos participantes serán: Mike Conley (Memphis Grizzlies), Jason Tatum (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks), De?Aaron Fox (Sacramente Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Ángeles Lakers), Nikola Vucevic (Orlando Magic) y Luka Doncic (Dallas Mavericks).



En cuanto al concurso de triples, "3-Point Contest", contará con la participación de: Devin Booker (Phoenix Suns), Seth Curry (Portand Trail Blazers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) y Kemba Walker (Charlotte Hornets).



Finalmente, el plato fuerte vendrá con el "Slam Dunk Challenge" o concurso de mates, en el que se citarán Milles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder) y Dennis Smith Jr (New York Knicks).



Anteriormente se anunciaron los integrantes de los partidos del All Star, evento en el que el viernes se disputará el 'rookies' contra 'sophomores' y el domingo el "Team Lebron" contra "Team Giannis" que cierra el All Star 2019. EFE