Kate Beckinsale es hospitalizada

Londres, Inglaterra.

Kate Beckinsale fue hospitalizada tras haber sufrido la ruptura de un quiste ovárico.

La actriz británica compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, con imágenes de ella usando tubos de respiración.

"Resulta que la ruptura de un quiste en el ovario duele mucho y encima la morfina me hace llorar. Me siento muy agradecida por toda la gente que me ha estado cuidando", escribió Beckinsale.

La actriz no dio más detalles sobre su condición, por lo que aún no se sabe si en su caso fue necesaria una cirugía.

Según portales especializados un quiste ovárico es un saco lleno de líquido que se forma sobre un ovario o dentro de un ovario. En algunos casos, el quiste puede romperse y abrirse (ruptura).

La ruptura de un quiste puede tratarse de diferentes maneras; puede que solo necesite hacer un seguimiento de sus síntomas, quizás necesite tomar algún medicamento analgésico para aliviar el dolor. En otros casos, un quiste puede requerir cirugía.