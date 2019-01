Rebecca Jones se salva de ser aplastada por auto (Video)

Ciudad de México, México.

La actriz Rebecca Jones se salvó de milagro ser aplastada por un vehículo en marcha en un incidente ocurrido el miércoles 09 de diciembre.

Jones compartió con sus seguidores en Instagram el momento captado por una cámara de seguridad, agradeciendo a Dios por estar sana y salva.

"Hace tiempo que di gracias infinitas a Dios por siempre, toda mi vida, mandar ángeles a cuidarme. Sin duda ayer se manifestaron de nuevo y me levantaron milagrosamente y separaron de una posible muerte. De esos accidentes “freak” que en 2 segundos te pueden cambiar la vida. Sin duda tengo un ejercito de ángeles fuertes y poderosos que me cuidan y me salvan cuando me he acercado a la muerte", escribió la intérprete junto al video publicado el jueves en su cuenta oficial.

En el clip, donde se identifica a Jones con el pelo rapado y unos lentes de sol, se acerca a una persona que baja del un vehículo para saludarla, con la puerta abierta del lado del conductor ambas se abrazan pero el auto comienza a dar marcha atrás con fuerza, derribando a la persona que conducía el vehículo y estampando a la actriz contra la pared que recibe un fuerte golpe con la puerta del auto.

"Yo iba regresando de caminar, o sea fui hacer cosas caminando a la calle y de regreso me tope con mi vecina que iba saliendo del edificio y nos saludamos de lejos, pero luego ella me dijo ven porque te quiero dar tu abrazo entonces me regrese y como ustedes pueden ver en el video fue lo que pasó," dijo Rebecca Jones al programa mexicano Ventaneando.

"Es una nueva oportunidad que recibí", dijo al programa "Hoy" de Televisa Jones, al recordar que su vida se ha visto comprometida recientemente. La intérprete mexicana atravesó hace unos meses por el proceso más difícil de su vida luego de ser diagnosticada con cáncer de ovario.

Tras el susto Rebecca se dio cuenta que se hizo un chichón por lo que inmediatamente le habló a su oncólogo para asesorarse de que estuviera bien, puesto que hace nos meses la actriz entro en remisión por el cáncer de ovarios.