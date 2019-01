JLo grabó escenas de "Second Act" en tienda de la hondureña Maribel Lieberman

Nueva York, Estados Unidos.



La hondureña Maribel Lieberman, quien radica en Nueva York y se ha destacado como la chocolatier más exquisita, deleitando el paladar de famosos como Bill Clinton, Richard Holbrook, Oprah, Christian Dior, Chanel y Bulgari, conquista un triunfo más. Esta vez su tienda MarieBelle Nueva York, ubicada en Soho, forma parte de la película "Second Act" protagonizada por Jennifer López.



JLo llegó con el staff de la cinta hasta el restaurante y tienda para grabar algunas escenas de la cinta que se estrenó esta semana en Estados Unidos.



"Second Act" es la historia de Maya (JLo) una mujer de 40 años sin estudios, pero con mucha capacidad que sueña con convertirse en la mánager del supermercado donde ha trabajado por muchos años, pero el no tener un título universitario le priva ser considerada para el cargo pese a tener mucha capacidad.



Su vida ha sido muy dura y durante mucho tiempo sufrió la pobreza y la falta de oportunidades, lo que la obligó a dar a su hija en adopción.



Con un currículo falso ella logra ingresar en una empresa donde el dueño es el hombre que adoptó a su hija y allí se reencuentran de nuevo y construyen una relación a través de una competencia para crear un producto.



Al ganar el concurso, ella decide contar la verdad acerca de su falta de estudios y revela que mintió sobre su preparación y decepciona a su hija, al sentirse decepcionada la hija vuela a Londres a estudiar, mientras Maya (JLO) decidida a todo comenzó a estudiar y montar su propia empresa hasta que se vuelve a dar el reencuentro.

JLo en una de las escenas en la tienda de la hondureña Maribel Lieberman.