Aseguran que Brad Pitt estrenó 2019 con romance

Estados Unidos.

Comienza el 2019 y así los rumores de supuestos romances del galán de Hollywood Brad Pitt, a quien vuelven a relacionar con una británica casi 20 años menor que él.

El 1 de enero de 2018, la revista ¡OK! Australia publicó que el actor y la actriz británica Sienna Miller estaban "poniéndose serios" después de meses de "citas románticas".

Como es común en este tipo de rumores, no hay ninguna evidencia que respalde la información dada por el tabloide.

Esta no es la primera vez que el actor, de 55 años, y la actriz, de 37, han sido relacionados sentimentalmente.

En abril 2017 en New York Post aseveró que los intérpretes había estado "coqueteando" en el set de la película "The Lost City Of Z", la que Pitt produjo y Miller protagonizó. Rumores que representantes del actor negaron y la misma actriz llamó "predecibles y tontos".

Pero eso no detuvo a los tabloides de seguir vinculándolos. En julio de ese mismo año Us Weekly publicó un artículo de portada alegando que Pitt y Miller estaban "saliendo en secreto"; poco después, Life & Style informó que Pitt y Miller estaban "calentándose".

Casi dos años después la revista australiana ha desempolvado el chisme citando a supuestos allegados a los actores que afirman que "Brad cree que Sienna es hermosa" y que "Definitivamente están hechos el uno para otro ", y hasta se atreven a predecir una boda.

Por otro lado, la vida familiar del actor y su ex Angelina Jolie sigue siendo tema en los tabloides ,a más de dos años de la separación.

Aunque todo apuntaba que la relación podría llegar a su fin en buenos términos, según la revista US Weekly los hijos de la pareja no quieren estar con su papá, informando que los seis vástagos que Pitt comparte con Jolie no quisieron pasar las fiestas con el actor.