Shameik Moore, el primer Spider-Man birracial

Los Ángeles, Estados Unidos.



La historia de Miles Morales, un Hombre Araña con sangre latina, llega a la gran pantalla en medio de los esfuerzos por un Hollywood más diverso.



Menos de un año después del estreno de Pantera Negra, la primera cinta sobre un superhéroe negro que rompió récords de taquilla, Sony estrena este 25 de diciembre Spider-Man: Un nuevo universo, una película animada que sigue el improvisado proceso que atravesó un adolescente para convertirse en superhéroe.



La historia tiene que sonar familiar: Morales fue picado por una araña radioactiva y a la mañana siguiente comenzó a notar cambios... tal como pasó con Peter Parker, que tiene su lugar en esta historia con un rol más de viejo maestro.



Morales y Parker no son los únicos con poderes arácnidos. En esta cinta aparecen muchos, incluido un Spider-Man Noir, un puerquito animado y dos mujeres.Morales es interpretado por Shameik Moore, un joven actor y cantante de 23 años, de padres jamaiquinos, que mucho antes de recibir el papel había decretado que sería el Hombre Araña.



Una amiga, que le permitió quedarse en su sofá mientras filmaba Dope (2015), le regaló un diario para que “escribiera sus pensamientos”. “Una de las cosas que escribí primero fue ‘soy Spider-Man, soy Miles Morales’”, recordó en una entrevista con la AFP. Dope, donde interpretó a un joven adolescente viviendo en un violento barrio de Los Ángeles, llamó la atención de la producción, que acabó convocándolo.

La película de superhéroes es animada por computadora y dirigida por Bob Persichetti y Peter Ramsey.

Fue como con Miles, agregó Moore: “La araña lo escogió a él entre miles de personas que viven en Brooklyn como Sony me escogió para interpretarlo entre miles que audicionaron”.

Spider-Man: Un nuevo universo se presenta con una animación que emula al propio libro historieta, con dibujos toscos, textos en la pantalla y viñetas. Se estrena en Honduras este martes, más de un mes después de la muerte del creador de Spider-Man, Stan Lee, a los 95 años.



La leyenda del cómic, el genio detrás de personajes como los X-Men y Hulk, aparece en los créditos como productor ejecutivo. Y como es tradición en todas las películas de Marvel, tiene un cameo.



Un Peter Parker con panza



La idea de hacer un Hombre Araña moreno comenzó a barajarse en 2008, cuando Barack Obama fue electo presidente de Estados Unidos. Miles Morales, hijo de un negro y una latina, salió en 2011 en una historieta, luego de que Marvel decidiera matar a Peter Parker.



El personaje también apareció en una serie animada de Disney, con la voz de Donald Glover.



Y ahora conquistó Hollywood, que entendió que un traje de superhéroe no lo tiene que llevar exclusivamente un hombre blanco. El éxito de taquilla de Mujer Maravilla y Pantera Negra son prueba de ello.

Ahora el Hombre Araña usa una versión del traje en rojo y negro, así como un par de tenis a la moda.

“La razón por la que los proyectos se han vuelto más multiculturales y con más mujeres protagonistas es porque la gente lo quiere y está pagando para eso (...). Creo que estamos en un período que no busca excluir a nadie sino más bien incluir”, dijo a AFP Jake Johnson, que da su voz a Peter Parker.



El elenco cuenta también los ganadores del premio de la Academia Mahershala Ali (tío de Morales) y Nicolas Cage (Spider-Man Noir), así como con la nominada Hailee Steinfeld (Gwen Stacy).



Brian Tyree Henry y Luna Lauren Velez encarnan a los padres de Miles Morales.



Moore, que de niño también quería ser un Power Ranger, dijo que tenía otros superhéroes en la cabeza que quiere interpretar, uno de ellos ya escrito en el diario: es de DC Comics, la competencia de Marvel.



Johnson, un “outsider” de los cómics aunque amante del Batman de Michael Keaton y Jack Nicholson, indicó que el Peter Parker tradicional “no es del tipo de personaje con el que conecte”. Pero el que le tocó hacer -cuarentón, divorciado, cansado y con una panza que revela su sobrepeso- “lo muestra de un lado humano que realmente me gustó y con el que me conecté”.



“Y aunque haya envejecido, no es menos poderoso, y para nada, menos Hombre Araña”.

Los actores Jake Jackson (Peter Parker), Shameik Moore (Miles Morales) y Hailee Steinfeld (Spider-Gwen).

Por buen camino



Spider-Man: Un nuevo universo,fue nominada la semana pasada al Globo de Oro a mejor película animada, y ha generado expectativas para una posible nominación a los Óscar. Eso podría llevar a una contienda de superhéroes en la categoría de cinta animada de los Premios de la Academia con Los Incredibles 2 y Wifi Ralph 2.



Spider-Man: Un nuevo universo tiene una calificación de 99% fresco en Rotten Tomatoes y ha generado reseñas muy positivas por su estética visual y su gran manejo de la narración que incluye seis diferentes versiones de Spider-Man. El equipo de múltiples Spideys se une para acabar con el plan de un supervillano de Marvel, Kingpin, quien trata de provocar el caos en múltiples realidades.



El camino de Moore para convertirse en Spider-Man fue divergente, primero hizo audición para interpretar al héroe hace años con otros candidatos multirraciales, pero el papel fue para Tom Holland, quien debutó con el papel en Captain America: Civil War, protagonizó la película en solitario Spider-Man: Homecoming y tuvo un papel clave en Avengers: Infinity War.



Los productores de este filme dijeron que eligieron el camino de la animación porque los ilustradores gráficos podían imitar en computadora mejor los movimientos de los comics. Realizarla mezclando animación por computadora y a mano hizo que el proyecto requiriera tres años para su realización.