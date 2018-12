Primero en descubrir muerte de Anthony Bourdain rompe el silencio

Estados Unidos.

El nombre de Eric Ripert fue mencionado repetidamente en los informes que daban a conocer la muerte del célebre chef Anthony Bourdain, cuya deceso tomó a todos por sorpresa el pasado junio, después de darse a conocer que él había decidido quitarse la vida.

Ahora casi seis meses después el también chef, quien durante mucho tiempo fue amigo de Bourdain y que estuvo con él en sus últimos días, rompió el silencio para hablar sobre su amistad y las filosofías del malogrado artista culinario.

"Tuvimos 20 años de amistad, una amistad detrás de cámaras por supuesto y también frente a cámaras porque fui invitado muchas veces a su programa", dijo Ripert en una entrevista con CBS This Morning el pasado viernes.

“Anthony era muy curioso por naturaleza. Muy respetuoso con las culturas y quiso compartir con el público, sus descubrimientos. La idea era no tener miedo de viajar y no tener miedo de ir a otros países y no quedarse en el resort, no quedarse en el hotel y comer el menú normal. Simplemente salga, vaya a la calle y conviva con la gente ", expresó.

"Prueba la comida y aprende de la cultura con esa experiencia, y creo que lo hizo muy bien rompiendo barreras entre nosotros y otros países a los que a veces nos da un poco de miedo o estamos nerviosos de visitar y eso es realmente una gran parte de su legado.", aseveró el chef.

Ripert, quien es co-propietario del famoso restaurante Le Bernardin de la ciudad de Nueva York, apareció en los programas de televisión de Bourdain en numerosas ocasiones. A pesar de que tenían un tremendo respeto el uno por el otro, no tenían problemas para hacerse bromas.

"Solíamos hacer bromas el uno con el otro y nos divertíamos mucho", compartió Ripert, "pero nunca criticó mi comida, lo cual fue bueno".

La muerte de la estrella de "Parts Unknown" fue el pasado 8 de junio a sus 61 años, el motivo fue suicidio, según los reportes de las autoridades; fue Ripert quien encontró Bourdain sin vida en su habitación de hotel en Francia.

“Anthony era un querido amigo. "Era un ser humano excepcional, muy inspirador y generoso", dijo Ripert en una declaración el pasado junio."Uno de los grandes narradores de nuestro tiempo que se conectó con muchas personas. Le deseo paz. Mi amor y mis rezos están con su familia, amigos y seres queridos".