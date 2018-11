Miley Cyrus estrena un nuevo video musical luego de un año de ausencia

Estados Unidos

Miley Cyrus enloqueció a sus fans en todo el mundo ya que acaba de lanzar su nuevo video musical llamado 'Nothing breaks like a heart' ('Nada se rompe como un corazón').



Y es que desde septiembre del 2017 no estraba ninguna canción, ni tampoco publicaba nada en sus redes sociales. Al parecer la artista se había dado un espacio para inspirarse y crear este nueva producción.

La producción es una colaboración con el músico, DJ, compositor y productor musical británico Mark Ronson y sobresale por su atención a los detalles visuales y las alusiones a distintos temas sociales punzantes.

En el video musical se puede ver a Cyrus protagonizando una persecución policial. Así mismo, el clip hace referencia a diversos problemas sociales que afronta el país norteamericano, aunque de forma implícita.

Todavía no se sabe con exactitud si ‘Nothing breaks like a heart’ estará en el próximo álbum de Miley Cyrus. Hasta el momento, ya tiene más de 1 millón 500 mil reproducciones en YouTube.