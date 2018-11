Travis Scott le canta a Kylie Jenner desde las alturas   

Estados Unidos

Travis Scott subió por primera vez a Kylie Jenner al escenario mientras le cantaba "Can't Say", detalle que le fascino a la famosa y que no duó en compartir en sus redes sociales.



Los dos aparecieron dentro de una montaña rusa de Astroworld en cámara lenta, con Kylie sonriendo con su celular en la mano mientras grababa el momento, al final del recorrido, mientras cargaba a la pequeña Stormi, él se agachó para besar a Kylie.



Kylie luego publicó una foto de los dos en el escenario en su Instagram Stories, donde escribió, "Esa soy yo".

Al concierto asistieron alrededor de 2,000 fans. El martes pasado, ella vio su presentación en el Madison Square Garden.

Kylie y Stormi acompañan a Travis en su gira de conciertos; y para estar más cómodas la famosa pide dos habitaciones.

Una de ellas solamente para su equipaje, para que la en la otra su pequeña de diez meses pueda jugar sin problemas.

Esta es la imagen que Kylie compartió en sus historias de Instragram y dice: "Esta soy yo".

La pequeña Stormi también disfruta de los conciertos de su padre desde un monitor y al parecer le fascina.