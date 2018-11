Ariana Grande, la nueva Regina George

Los Ángeles, Estados Unidos.



Ariana Grande publicó este miércoles un adelanto de 45 segundos de su próximo video “Thank You, Next”, que como bien había estado publicando, está basado en la película Chicas Pesadas (Mean Girls).



El clip comienza con la escena en la que los compañeros de clase de Regina George, en este caso Ariana Grande, comparten algunos chismes escandalosos, pero plausibles, que han escuchado sobre Grande.



“Oí que hace anuncios de autos en Japón”, dice una de las estudiantes. Miembros de la película original, como Jonathan Bennett y Stefanie Drummond, saldrán en el videoclip. “Ariana Grande me dijo que mi cabello se ve sexy hacia atrás; incorrecto.”, dice Bennett en el avance.





Diversión



El resto de estos chismes son igualmente irónicos: el bailarín de respaldo de Grande y su amigo Scott Nicholson, con una peluca rubia, bromea que los ronquidos de la cantante suenan como Fantasía de Disney cuando se los toca al revés. Troye Sivan se burla del error tipográfico que Apple Music hizo cuando publicó por primera vez la letra de Thank U, Next. “Escuché que ahora es lesbiana y sale con una chica llamada Aubrey”.



El adelanto atrajo rápidamente los gustos y los comentarios de los famosos fanáticos y amigos de Grande, incluidos Gigi Hadid y Reese Witherspoon.



El video está inspirado en películas como Chicas Pesadas (Mean Girls), Legalmente Rubia (Legally Blonde), Triunfos Robados (Bring It On) y Si Yo Tuviera 30 (13 Going on 30).



“Nadie hace de Lindsay Lohan como la verdadera Lindsay Lohan, pero me siento muy halagada ante lo mucho que le gusta ‘Chicas Malas’ a Ariana Grande. Además, también me encanta ‘Dinastía’”, ha escrito la actriz en Instagram junto a un selfie suyo refiriéndose a la actriz Liz Gillies dando vida a Cady Heron, el papel que Lohan hizo en el filme.