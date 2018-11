Ariana Grande recuerda al malogrado Mac Miller con motivo de Acción de Gracias

Estados Unidos.

Teniendo en cuenta que hace solo un año se encontraba disfrutando de la tradicional cena de Acción de Gracias junto a su entonces pareja, el fallecido Mac Miller, resulta comprensible que ayer jueves la cantante Ariana Grande tuviera muy presente al malogrado rapero, quien murió el pasado mes de septiembre a causa de una sobredosis, durante la celebración de esta festividad tan señalada del calendario estadounidense.

De hecho, la estrella del pop no quiso desaprovechar la oportunidad de rendir un nuevo homenaje al intérprete, con quien puso fin a su relación a finales del pasado mayo y solo unas semanas antes de que saliera a la luz su también extinto romance con el cómico Pete Davidson, a través de su cuenta de Instagram, compartiendo para ello una imagen que les retrata cenando juntos en la celebración del año pasado.

"Se te echa mucho de menos", se ha limitado a escribir la artista en la descripción de tan conmovedora fotografía.

Ariana Grande y Mac Miller en una foto tomada en Acción de Gracias de 2017.

Tras atravesar un trimestre francamente duro, tanto por el repentino e inesperado deceso de su exnovio como por el no menos precipitado final de su compromiso matrimonial con el humorista de 'Saturday Night Live', Ariana Grande parece haber recuperado parte de la normalidad perdida y, sobre todo, ese frenético ritmo laboral que la llevará a sacar nuevo disco antes de que termine el año y a embarcarse en una exigente gira mundial a partir de la próxima primavera.

"Tengo muchísimo trabajo por delante en estos momentos, pero resulta todo un consuelo saber que es posible lidiar con el trauma y seguir adelante con tu vida", aseguraba hace unos días la cantante a sus seguidores de Twitter al tiempo que ahondaba en el papel tan importante que estaba jugando la terapia profesional en este momento tan agitado de su existencia.

"La terapia me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Si tienes miedo a pedir ayuda, no lo tengas. No tienes por qué vivir en un dolor constante y es imprescindible aprender a sobrellevar el trauma", señalaba.