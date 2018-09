Cardi B no se arrepiente de agredir a Nicki Minaj, y lo volvería hacer si tiene la oportunidad

Estados Unidos.

Cardi B no se arrepiente de haber aventado un zapato a Nicki Minaj durante un evento la semana pasada, informaron fuentes al portal TMZ.

El viernes 7 de agosto, la intérprete de "Bodak Yellow" agredió a Minaj durante una fiesta de la Semana de la Moda en Nueva York, supuestamente porque ésta había dicho mentiras sobre su familia.

Fuentes cercanas a la rapero dijeron que la estrella de I Like It no siente ningún remordimiento por su confrontación con Nicki este fin de semana ya que Cardi "simplemente estaba defendiendo el honor de su hija" después de supuestamente escuchar que Nicki había estado hablando "basura" sobre su familia ... y le tiraría otro zapato si tuviera que hacerlo de nuevo.

Cardi piensa que Nicki es una cínica por decirle que ella necesita una intervención, cuando Nicki es quien incita a las personas casi por deporte.

Poco después de la pelea Cardi B publicó un mensaje en redes sociales en el que continuaba sus ataques contra Minaj.

"He dejado que hables mal sobre mí, que mientas sobre mí. Pero cuando mencionas a mi hija, cuando eliges poner 'me gusta' a comentarios sobre mí como madre, o haces comentarios sobre mis habilidades para cuidar a mi hija es cuando llegas a mi límite", escribió en Instagram.

También lee: Completan autopsia de Mac Miller, pero la causa de muerte sigue sin ser determinada

En una entrevista de radio este lunes, Minaj negó haber criticado a la hija de Cardi B.

"Jamás hablaría del hijo de otra persona, y resulta muy triste que alguien intente hacer creer al resto del mundo que sí lo haría. Que queda claro: nunca hablaría de niños ni de la forma en que les educan sus padres, porque me importa una mi**da para empezar. Resulta una verdadera locura que la gente siempre quiera convertir a Onika (su nombre verdadero) en la villana", aseguró la cantante,

"Si te metieras en tus asuntos e hicieras las cosas bien, no necesitarías ir por ahí haciendo quedar a los demás como los malos. Sabes de sobra que nunca he hablado mal del hijo de nadie. Yo no soy una payasa, y eso son payasadas", recalcó.