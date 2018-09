Kiernan Shipka, la nueva bruja Sabrina, tuvo serios problemas para grabar la serie

Estados Unidos.

La plataforma Netflix ha rescatado a uno de los personajes televisivos más populares de finales de los 90, Sabrina, para enganchar a toda una nueva generación a las aventuras de la bruja adolescente, aunque en esta ocasión la historia dejará de lado su antiguo tono humorístico para abrazar una temática mucho más oscura y siniestra.

Lo que no ha cambiado lo más mínimo ha sido el compañero que acompañará a la joven en muchas de sus andanzas, como consejero y en ocasiones mala influencia: el gato Salem.

En la serie original, el animal era en realidad un antiguo brujo condenado a pasar cien años atrapado bajo la forma de un felino como castigo por tratar de conquistar el mundo, pero por el momento se desconoce qué enfoque dará el remake al personaje o si será capaz de hablar.

Evidentemente, a Kiernan Shipka, la joven actriz elegida para convertirse en la nueva Sabrina, le ha tocado pasar bastante tiempo junto a los cinco mininos que se utilizan para dar vida a Salem y, por esas ironías del destino, descubrió que era alérgica a los gatos en su primer mes de rodaje.

También mira: Así luce el elenco de 'El diario de la Princesa' 17 años después

"El gato es el único miembro del reparto con el que no me llevo bien", ha bromeado la joven actriz en una entrevista a la revista Vulture. Y no es para menos si se tiene en cuenta que la primera vez que cogió en brazo a 'Salem' acabó con ronchas por toda la piel.

En vista de que la serie, titulada en inglés 'The Chilling Adventures of Sabrina', ya ha sido renovada para una segunda temporada antes incluso de su estreno el próximo 26 de octubre, Kiernan habrá buscado sin duda alguna forma de atajar esa inoportuna alergia.