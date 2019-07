México: la selva, la única vía para burlar a la migra

MÉXICO.

Llegar ahora a la frontera de Estados Unidos, vía México, solo es posible para atletas superdotados. ¿Por qué? Evadir a la migra solo se logra a través de largas caminatas en medio de la selva, sorteando tramos inhóspitos.

Los múltiples operativos y patrullajes que realizan 21,000 efectivos de la Guardia Nacional mexicana en las ciudades fronterizas del norte y el sur, dieron al traste con las usuales rutas que los traficantes usaban para trasladar a los indocumentados vía terrestre y por vía férrea.

Los únicos con una travesía cómoda son los que tienen 9,000 dólares para pagarles a los coyotes, pues estos a través de la red de traficantes de humanos les consiguen documentos falsos para atravesar sin problemas todo el territorio mexicano, en viajes comerciales por avión.

Datos 9,000 mil dólares. Costo para los que viajan en aviones con papeles falsos. Piden a niños como “pasaporte” de ingreso para obtener el acceso a EUA. 10 personas permiten en lanchas para cruzar el río Usumacinta, que ahora está en la mira de la ruta migratoria.

Ahora, los que pagan 7,000 dólares y se mueven por furgones, lanchas y taxis, así como los que van a la buena de Dios, tienen que internarse, obligatoriamente, en distintos puntos de la selva, a la altura de Chiapas, Tabasco, Campeche y Oaxaca, para sortear el vasto despliegue de la migra.

La Guardia Nacional se apresta a detener a una familia en el río Grande.

“La migración nadie la detiene, pueden hacer cientos de operativos y vigilancias, pero la gente siempre se las ingenia para cruzar al otro lado.Esto no va a parar, lo que está pasando ahora es que se están fortaleciendo aún más las redes de traficantes de personas y los migrantes se exponen a más peligros”, analizó Ana Judith Ramírez, defensora de derechos humanos en Guatemala.

Los indocumentados están llegando más cansados, el viaje los deteriora, porque ahora las rutas son más largas para evadir los retenes, pero dicen que prefieren recorrer más kilómetros que volver a Honduras.

Nuevos pasos. En los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, que recorrieron los enviados especiales de Diario LA PRENSA, los caminos tradicionales de paso han sido sustituidos por rutas alternas. Por ejemplo, desde el cruce por el río Suchiate para llegar a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, las balsas y la luz del día fueron reemplazadas por el sigilo de la noche y el cruce a nado por el río, cuando los policías se retiran a descansar.

Otros caminan tramos extensos a orillas del río hasta llegar a lugares donde no hay ni federales, ni Guardia Nacional, ni mucho menos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

En pequeños grupos viajan ahora los indocumentados.

Para los defensores de los indocumentados, religiosos y autoridades, lo que sucede ahora es que hay una migración invisible.“Es invisible porque los migrantes están pasando por caminos más peligrosos, por veredas de extravío, donde no hay población. Esto genera que lleguen más agotados a los albergues o lugares de destino porque el viaje lo están haciendo a pie”, explicó Heyman Vásquez, defensor de migrantes.

En Ciudad Hidalgo se internan por la montaña, ya no son las vías del tren, todo lo que huele a policías, militares y Migración, los migrantes lo están esquivando.

Se esconden. Pobladores de los puntos por donde ingresan a México, les indican cuáles son los caminos que les conviene seguir para ir ciudad por ciudad hasta llegar a frontera con EUA.

“Nos la jugamos, si la autoridad nos quiere poner difícil el camino, nosotros también tenemos que jugarles la vuelta para evadirlos. No es fácil, pero no tenemos opciones. Yo era motorista en Honduras y llegó un momento en que no podía seguir en mi país y mire, me tocó venirme”, dijo Roberto Laínez, un sampedrano que evadió los retenes en Huixtla.

En este punto, por la vía de Comatitlán, siguen algunos migrantes osados pasando por La Arrocera, Saltillito, Montecristo, Los Cocos.Otros están rodeando la garita de Calera en Arriaga. En cambio hay puntos como San Pablo, San Ramón, Los Corazones, en Oaxaca, que están siendo usados, pero según nos explicaron los pobladores, son de alto riesgo, un camino muy pesado.

“A los federales, militares y los de Migración les interesa Chiapas. Ese es el estado donde están haciendo todo el despliegue para arrestar a los migrantes.Entonces, las opciones son otros puntos en Oaxaca y Tabasco, hasta por la frontera con Belice es mejor que cruzar por aquí” dijo Ana Miranda, pobladora de Arriaga, en Chiapas.A pesar del militarismo en Chiapas, los indocumentados transitan por nuevas rutas en Palenque, Salto de Agua, Comalapa, Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez.Pese a lo duro que es ahora evadir los operativos nadie podrá frenar el deseo de cruzar al norte de miles de pobladores de Centroamérica, Suramérica, áfrica, Asia, Cuba y Haití.

Cruzando ríos. Un nuevo punto en la ruta de los migrantes es el ancho río Usumacinta, el cual cruzan en lanchas en las que van entre 10 y 20 personas.

La rapidez de los botes hace juego con la ansiedad que se refleja en los rostros de los indocumentados, quienes guiados por los lancheros, esperan llegar cuanto antes a tierra firme para continuar la travesía.A los migrantes más pudientes, en Tenosique, Tabasco, un carro los lleva a Quintana Roo y allí abordan un avión comercial con papeles mexicanos que los lleva a Monterrey, donde los trasladan por tierra para entrar por McAllen, Texas.