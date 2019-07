México: hasta en hoteles capturan a los migrantes

CHIAPAS.

Los operativos contra los migrantes han arreciado en todo México, pero en especial en cuatro estados: Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

La Guardia Nacional, la Marina, Policía Federal y los agentes de Migración han militarizado todo a lo largo de la frontera sur de México, siendo Chiapas el estado mexicano más blindado.

Circular ahora para un indocumentado sin ser arrestado desde o hacia Tapachula, por las zonas rurales del margen del río Suchiate, en Chiapas, por Chauites en Oaxaca, y en Coatzacoalcos en Veracruz, es una hazaña.

LEA: miles de migrantes hondureños pelean un cupo en Comar

A esto se suman las acciones que se ejecutan incluso en hoteles de Tapachula.

El despliegue de la Guardia Nacional ha generado un aumento en las detenciones migratorias, las que ahora llaman “rescates” y que, según Migración, alcanzan las nueve mil, tras el acuerdo migratorio.

Datos 29 mil migrantes fueron detenidos en México sólo en el mes de junio, informó el INM, producto de operativos en todo el país. 10 migrantes al día están deteniendo en las fronteras; los migrantes están evitando los retenes militares.

“Nos encontramos trabajando en el sur de la frontera, en los estados de Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Llevamos a cabo revisiones de vehículos, no solo de buses, sino de turismos y transporte pesado. Desde el 28 de marzo hasta junio, llevamos casi nueve mil indocumentados extranjeros rescatados (capturados)”, dijo Mario Hernández, subdirector de Control Migratorio.

Fechas importantes -30 junio 2019.Inicio. Operativos en toda la frontera sur de México, se desplegan 6,500 efectivos de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio. -1 de julio 2019.Cuartel. Anuncian que se construirá una base para albergar a la Guardia Nacional en el río Suchiate, en el estado de Chiapas.

Se disparan detenciones. Son tantas las detenciones de centroamericanos, especialmente de hondureños, que las estaciones migratorias en Tapachula, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y la de Acayucán en Veracruz, no se dan abasto y los migrantes ya no caben.

En las zonas rurales es normal el despliegue de convoyes con cerca de 30 vehículos militares que van a las montañas y sierras en busca de migrantes.

Estas acciones incluso, denunciaron los defensores de migrantes, afectan a los jornaleros de Guatemala que por tradición han trabajado en Chiapas.

“Se habilitó una extensión llamada La Mosca porque hay muchos migrantes detenidos. El reforzamiento de la militarización afecta incluso la dinámica transfronteriza tradicional por la detención de personas jornaleras de Guatemala que trabajan en las plantaciones cafetaleras”, explicó Ramón Márquez, director del albergue La 72.

La intensidad de la cacería alcanza hasta los taxistas y otros transportistas, a quienes les están solicitando documentos, porque temen que trasladen a migrantes y los amenazan de acusarlos de tráfico de personas.

A esto se suma el hostigamiento y amenazas hacia administradores de albergues y organizaciones defensoras de derechos humanos, las que denuncian que con las operaciones contra los indocumentados, son objeto de vigilancia y seguimiento de parte de policías.

Lo cierto es que con el acuerdo migratorio, hay más detenciones o “rescates” y también más deportaciones terrestres y aéreas. México está apresando a los migrantes, tal y como le ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cambio de no imponerle aranceles a sus exportaciones.

Los operativos. Los retenes en busca de indocumentados se trasladan a lugares donde nunca había presencia policial, militar y de migración.

Uno de ellos está en Comalapa, un retén a cinco kilómetros de La Mesilla, en la frontera de México con Guatemala.

El primer retén está instalado a la altura de la comunidad de Jocote, un punto que tradicionalmente cruzan los migrantes para evitar llegar a Oaxaca y que ahora se ha cerrado.

Solo en la frontera con Guatemala y Belice, las autoridades informaron que hay aproximadamente 2,000 elementos de la Guardia Nacional, pero el despliegue también llega hasta el istmo de Tehuantepec que comprende Oaxaca y Veracruz.

Las fronteras están cubiertas desde Chetumal hasta Tapachula, en Chiapas. Del total de los 6,500 elementos, destinados para la frontera sur, dos mil cubren la frontera y el resto se encuentra desplegado en Oaxaca y Veracruz. En estos dos estados, más Chiapas y Tabasco, el muro contra los migrantes es enorme, están acorralados y obligados a buscar nuevos caminos, nuevas formas para sortear los operativos y tratar de llegar a un pasito de la tierra prometida: la frontera con Estados Unidos.

La Operación Gobernanza dejó a 154 adultos y 64 menores de edad detenidos. De ellos, 69 eran hondureños, 63 salvadoreños y 40 haitianos. Las autoridades también detuvieron a migrantes provenientes de Eritrea, Bangladesh, México, Camerún, Mali, Brasil, Chile e India.

Las “combis”, rapiditos en Honduras, también son revisadas.



Los puntos de control. Son cuatro puntos en donde se concentra la presencia de las autoridades guatemaltecas: San Cristóbal en Totonicapán, Malacatancito, La Mesilla y la terminal de buses de Huehuetenango.

Además, hay retenes en El Zarco, Retalhuleu; La Virgen en Ayautla, San Marcos; San Pedro Jocopilas en Quiché y Aldea Tacajalme en Paraje Casa Blanca, Puente Sija en Totonicapán y en El Ceibo y El Naranjo.

Para saber Tecún Umán tiene férrea vigilancia de autoridades de Guatemala, son cuatro puntos de control desde la capital hasta la frontera con México. Convenio Libre Movilidad, firmado en 2006, pide solo la identidad a hondureños, pero exigen registro en puntos de ingreso.

Pero la mayor presencia de efectivos es notoria en San Marcos, donde el Capítulo Guatemala-México de la Mesa de Coordinación Transfronteriza de Migraciones y Género, informó que hay también presencia de agentes de la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA).

Los patrullajes y retenes son constantes. Solo en este punto de Huehuetenango es notoria la presencia de 22 patrullas de la Policía. Pese al acuerdo CA-4, con Centroamérica, el tránsito debe ser registrado en los puntos de ingreso y quien no lleve el respectivo registro es deportado.

Datos 218 migrantes deportados reporta Guatemala en tres días de la Operación Gobernanza, que busca detener el flujo migratorio. 69 hondureños fueron identificados sin papeles en diferentes retenes que se establecieron en la ruta migratoria.

Muchos migrantes para evitar los controles están cambiando de rutas para no ser deportados de Guatemala. Este país ahora bloquea el acceso e impide el libre tránsito para cruzar a México.“Muchos se están quedando aquí y no es que no los queramos recibir, simplemente que tampoco hay oportunidades de trabajo en Guatemala. Da lástima ver dormir en el parque central al montón de hombres, mujeres y niños. Estos controles son para evitar más muertes, lo mejor es regresarlos. Tienen que entender que no se puede pasar. Todo está vigilado, hay operativos en todas las entradas y salidas de Guatemala” dijo a LA PRENSA la comisaria de la Policía Nacional, María Dionisio.



Los deportan. Es un cierre de espacios, no están dando lugar a que por puntos ciegos los migrantes avancen, porque los retenes están en carreteras y pasos no tradicionales.

Los operativos son permanentes y los han dividido en varias fases, porque el fin es detener el flujo migratorio que diariamente transita por Guatemala.

“No sabía de estos operativos, siempre vengo a Guatemala con mi cédula. Hemos pasado incluso sin hacer registro en Agua Caliente y ahora me detienen y dicen que me van a deportar. No nos están dejando circular en libertad”, relató Maribel Pinto, hondureña de El Paraíso, Copán.

Maribel, junto a un grupo de ecuatorianos, venezolanos, haitianos, fue trasladada al Instituto de Migración a la capital de Guatemala para el proceso de deportación. “Todo migrante sin documentos va para migración. Hay un lugar especial donde hacen el trámite de devolución a sus países. Ese es el procedimiento”, explicó la oficial Dionisio.