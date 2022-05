Tal y como ya se ha anunciado, esta será la penúltima temporada de la saga, que arrancó ambientada en los años 80, cuando un niño de 12 años llamado Will Byers desaparece misteriosamente .; poco después, Eleven, una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike, Dustin y Lucas, amigos de Will, y los ayuda en la búsqueda.

“Es la temporada más grande. Todos hemos crecido. Los fans han crecido, los chicos han crecido, la historia ha crecido. Como ha dicho Natalia es mas oscura. La serie ha sido siempre una carta de amor al cine y, si la primera temporada recordaba a ‘ Los Goonies ’ o a ‘ Stand by me ’, esta se parece más a ‘ Pesadilla en Elm Street ’”, ha apuntado Heaton, Jonathan Byers en la exitosa ficción.

Este fue el punto de partida de una serie que ha creado un universo propio y que se cerrará con una futura quinta temporada, algo en lo que los actores prefieren no pensar. “Es triste pensar en que llega el final. No me puedo imaginar cómo me voy a sentir cuando rodemos la siguiente temporada, sabiendo que cada escena que filme será una menos para el final”, se ha lamentado Heaton.