Tom Cruise contra la inteligencia artificial en “Misión Imposible 7”

La película “Misión Imposible: Sentencia Mortal”, la séptima entrega de la serie, narra la lucha del “agente especial” Ethan y sus colegas contra un programa de inteligencia artificial que pone en peligro a la humanidad.

Filmada con interrupciones a lo largo de casi tres años, a causa del covid, la película se estrena finalmente el 12 de julio en España y América Latina.

La cinta a punto estuvo de convertirse en una verdadera misión inalcanzable: además de los casos de covid en el equipo de rodaje, hubo polémica en torno a la destrucción de un puente ferroviario en Polonia que finalmente se resolvió cambiando la localización.

Dirigida por Christopher McQuarrier, la cinta muestra la acrobacia quizás más arriesgada de Cruise hasta la fecha: saltar en moto sobre un enorme precipicio y luego abrir el paracaídas en caída libre, a apenas unos centenares de metros del suelo.

- “Necesitas chocolate” -

Ethan está rodeado de su equipo habitual, empezando por Luther (Ving Rhames) y Benji (Simon Pegg), al que se une Grace, una ladrona de alto vuelo (Hayley Atwell).”Me entrené cinco meses antes ni siquiera de empezar a rodar”, explicó Atwell en entrevista zoom con la AFP.

Tom Cruise es famoso no solamente por realizar sus propias acrobacias, sino por idear con el director de turno las escenas más espectaculares y retorcidas posibles, que rueda tantas veces como sea necesario, para sufrimiento o goce de sus actores.

”Me acuerdo de una escena en la que estamos dentro de un tren, en posición vertical”, reveló Atwell.Esa escena es el momento culminante de la película, tras más de 2h30 de acción sin pausa.

”Teníamos que pasar de un vagón de tren en posición horizontal a uno vertical en seis segundos. Creo que lo hicimos cinco o seis veces. Y había que volverlo a hacer. Y Tom que me mira y me pregunta: “¿estás bien?, ¿Qué necesitas?”.

”Pues no lo sé. No sé ni siquiera si sé algo”, musitó la actriz.”Y él me dijo: ‘necesitas chocolate’. Y pues sí, eso es lo que necesitaba”, concluye con una sonrisa.

Lea: ‘Indiana Jones 5’ se hunde en taquilla menos que ‘Flash’ en su segundo fin de semana