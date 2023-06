Robert Englund, de 75 años, le dice no más a Freddy Krueger

Uno de los villanos o “monstruos” más icónicos del cine de Hollywood es Freddy Krueger, el asesino en serie con la piel quemada y un guante con afiladas navajas.

El actor detrás del personaje, Robert Englund, le ha dado vida en ocho películas y hasta una serie de televisión. Tras casi 40 años interpretando a este criminal, el histrión finalmente se retira de la saga.

Su idea para dejar de interpretar a Krueger inició en 2010, cuando se lanzó un remake de “Pesadilla en la Calle del Infierno”. En esa cinta, destrozada por los fans, Jackie Earle Haley encarnó al personaje.

”Jackie es muy bueno, es un maravilloso actor, así que no creo que fuera por eso que fracasara la cinta. Siempre he pensado que Freddy es descrito como un asesino de niños. Así que cuando lo convirtieron en un abusador de niños en el remake, ese no era Freddy, creo. Por llevar al personaje a un lugar tan, tan oscuro, ya no dejaron espacio para que la personalidad y el carisma de Freddy pudiera explotarse”, le explicó Englund a Variety.

El actor se encuentra promoviendo el documental “Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story”, que explora su carrera en el género del terror. Ahí asegura que, debido a que Freddy es un personaje tan demandante físicamente, a sus 75 años, él ya no se ve interpretándolo de nuevo.

En su lugar, Englund propone y da su visto bueno al actor que los fans de la franquicia han querido como reemplazo desde hace varios años: Kevin Bacon (64 años). ”Sé que Kevin respeta el género y es un tremendo actor físico. Creo que en la forma en que se mueve y en los silencios que suele hacer en sus películas, Kevin (como Freddy) sería algo muy interesante”.