Tom Holland se retira de la actuación durante un año, pero volvería con Spiderman

El último trabajo interpretativo de Tom Holland, de 27 años, ha sido tan duro y exigente a nivel mental, que el intérprete no ha tenido más remedio que tomarse un descanso profesional para desconectar de su personaje -un joven con problemas mentales y de conducta errática- y centrarse así en su bienestar.

El artista dio a conocer su decisión esta misma semana, coincidiendo precisamente con el estreno de la citada producción, la serie ‘The Crowded Room’, en Apple TV+.

El británico vivió una experiencia agotadora al tener que sumergirse de lleno en un papel tan perturbador, el cual superó todas sus expectativas. “No soy ajeno al trabajo duro. Siempre he pensado que el trabajo duro es buen trabajo. Y siempre lo he disfrutado, pero ya he dicho que esta serie me rompió por dentro”, aseguraba en conversación con el programa ‘Extra’.

“Desaparecí y me fui a México una semana. Y ahora me voy a tomar un año sabático, como resultado de lo difícil que ha sido todo esto”, explicaba sobre su primer proyecto como productor.

No obstante, de sus declaraciones más recientes se desprende que el astro de Hollywood ya está planificando su futuro profesional. Por lo pronto, Holland ha vuelto a dejar patente su deseo de encarnar una vez más al superhéroe Spiderman, al que dio vida en la exitosa trilogía cuya primera entrega se estrenó hace ya seis años. “Creo que la saga tiene algunos de los mejores villanos del mundo de los cómics. Me encanta el personaje, amo a Spiderman. Tendría suerte si vuelvo a ponerme el traje. Pero habrá que esperar y ver qué pasa”, ha afirmado en su entrevista con el portal Screen Rant.

Eso sí, Tom Holland no se animaría a retomar la franquicia a menos que una hipotética cuarta entrega esté a la altura de lo que esperan los fans. “Siempre que haga justicia a Peter Parker. Si seguimos elevando el listón y hacemos películas aún mejores, me encantaría estar ahí. Sería un estúpido si no dijera que sería el chico más afortunado del mundo en el caso de poder hacerlo. Pero tienen que pasar muchas cosas, ya veremos”, ha manifestado sobre sus dudas.