A punto de estrenarse el primer tráiler de “Insidious 5”

A tres meses de que la quinta entrega llegue a los cines, los primeros detalles de su sinopsis dejan claro que volveremos a vivir una historia realmente terrorífica, en la que veremos a la familia Lambert sumirse en una nueva pesadilla que girará, una vez más, en torno a Dalton, que ya no es el pequeño de la casa y asistirá a la universidad. Lo que no esperaban, aunque igual a estas alturas están acostumbrados; el peor de sus problemas no serán los exámenes, sino una presencia maligna que no le dejará dormir tranquilo.