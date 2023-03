En preventa boletos de cine para película de Louis Tomlinson

Desde que One Direction se separó en 2016, cada miembro ha ido por caminos separados y uno de ellos ha sido, Louis Tomlinson, quien está ansioso por hablar sobre sus experiencias desde que dejó el grupo y su viaje como solista. Su nuevo documental ‘All of Those Voices’ ofrece una mirada refrescante, cruda y real al viaje musical de Louis Tomlinson. Esta película ofrece al público una visión íntima de la vida y carrera del cantante, a través de imágenes de películas caseras nunca antes vistas y acceso entre bastidores a la gira mundial 2022 de Louis, donde tuvo entradas agotadas. Desde los momentos más altos del estrellato hasta los más bajos de su tragedia personal, la historia de Louis es de resiliencia y determinación. La película explora su viaje como miembro de One Direction a cantante solista, capturando los desafíos y triunfos que definieron su camino. Desde el lanzamiento de su álbum debut ‘Walls’ y documentando la creación de su álbum ‘Faith In The Future’, que encabezó las listas de éxitos en 2022, la película muestra un lado de Louis que los fans nunca habían visto antes, mientras lidia con las presiones de la fama, y el peso de su propia voz. Dirigida por Charlie Lightening, el cineasta detrás de la galardonada ‘As It Was’, All Of That Voices es una historia sobre el poder del autodescubrimiento y el coraje que se necesita para ser fiel a uno mismo. Con un enfoque en la honestidad y la vulnerabilidad, capturando las luchas y los triunfos de la vida real de un hombre que se negó a ser silenciado por las expectativas de los demás.

"Siempre había tenido en mi mente que sería genial si no fuéramos solo la banda de chicos estándar a la que solo le dan canciones y las cantan. Tal vez deberíamos estar escribiendo nuestras propias canciones. Una vez que sentí que las cosas funcionaban y pude ver que captábamos la atención de la gente, me di cuenta de que podríamos tomar algunas de nuestras propias decisiones", explicó el inglés.

“De repente, volví a sentir que tenía el control. Los primeros dos años y medio, sentí que no tenía el control de mí mismo o que ciertamente no tenía influencia en la banda. Cuando pienso en lo orgulloso que estoy de One Direction, pienso en nosotros como colectivo. Cuando pienso en lo que me enorgullece más como individuo en esa banda, definitivamente es tener la mayor cantidad de créditos de escritura. Eso me hace sentir importante para la banda, y eso es todo lo que siempre quise cuando era un muchacho”, concluye Louis Tomlinson en el vídeo promocional de ‘All of Those Voices’. La premiere de la película contó con el apoyo presencial de su ex compañero de grupo Liam Payne, al siguiente día él le dedicó unas palabras a Louis en su cuenta de instagram. ”Ver el mundo a través de tus ojos anoche fue lo más hermoso de experimentar.

Me duele el cuello por lo mucho que te estoy admirando en este momento. Ya eras mi amigo y hermano, pero poder mirar a través de esa ventana hacia tu mundo y tu mente, solo extiendo el respeto que tengo por ti. ¡Con lo que has lidiado y cómo lo guardaste todo dentro! Lo siento mucho, estaba tan loco y no lo hice mejor para ti, me siento avergonzado en esos momentos de no ser tan buen amigo como tú lo has sido conmigo, al menos tengo tiempo ahora y Soy yo otra vez, así que intentaré hacer las paces. Estoy emocionalmente agotado viendo la película y solo hice una hora y media, ustedes lo vivieron y estoy muy orgulloso de cómo lo hicieron no solo con música increíble sino con pasión y ganas de levantarse de la lona cada tiempo que la vida te golpeó y contraatacó.

Estoy tan agradecido de tenerte en mi vida, amigo. Me siento muy afortunado y sé que lo sabes, pero fuiste parte de un pequeño grupo de personas que literalmente me salvó la vida. Me sacaste de algo tan oscuro que nunca. Lo compartí, pero su enfoque es algo que admiro y aspiro para que algún día pueda hacer lo mismo. Gracias Louis y felicidades, te mereces todos estos momentos, cada vista que puedes ver, cada aplauso que escuchas y todo el amor que estás recibiendo del mundo. Trabajaste más duro que cualquiera de nosotros para llegar aquí y ahora el mundo puede ver eso desde tu lado... muchachos, vayan a ver la película, por favor, se lo merece y aprenderán mucho sobre ustedes mismos de este hombre tan especial @louist91”.