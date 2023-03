Ben Affleck rechaza dirigir filmes de DC para James Gunn

“Pero iba a dirigir Batman y Liga de la Justicia y me hicieron decir, ‘Estoy fuera. No quiero volver a hacer nada de esto nunca más. No soy adecuado’”, compartió.

Al ser cuestionado sobre si volvería para dirigir algo en DC bajo el mando de James Gunn, el actor respondió con una rotunda negativa.

“No dirigiría algo para Gunn DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”, confesó.