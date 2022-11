Bella de “La Bella y la Bestia” también será negra en nuevo live action de Disney

‘La bella y la bestia’ vuelve a cobrar vida. El clásico Disney de 1991 estrenó en 2017 su remake en acción real con Emma Watson y Dan Stevens como la pareja protagonista. Fue un arrollador éxito de taquilla, llegando a recaudar más de mil doscientos millones de dólares a nivel global.

La casa del ratón está preparando una nueva versión del cuento en el que aprendimos que la belleza se encuentra en el interior. Esta vez como evento musical en directo que se emitirá en Estados Unidos primero en ABC y un día después desembarcará en Disney+.

‘Beauty and the Beast: A 30th Celebration’ estará protagonizado por H.E.R. y Josh Groban como los nuevos Bella y Bestia. Ya tenemos una primera imagen de los dos artistas luciendo un aspecto mucho más moderno que las dos versiones previas de Disney, porque este especial pretende ser un tributo al clásico animado y no tanto un remake en vivo. El póster, de hecho, lo vende así: “Parte película de animación, parte espectáculo en acción real, 100% magia Disney”.

El especial cuenta con Hamish Hamilton, que ya se encargó de la versión en vivo de ‘La Sirenita’, como director y con Jon M. Chu (‘En un barrio de Nueva York’) como productor ejecutivo. Será un evento de dos horas grabado frente a público en los estudios de Disney en el que intercalarán escenas de la película de 1991 con actuaciones en directo.