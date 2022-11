La actriz bitánica-estadounidense Lily Collins será protagonista y directora ejecutiva de la adaptación en serie de la novela ‘The Accomplice’, de la escritora Lisa Lutz, la cual actualmente se encuentra en desarrollo en Amazon, según Variety.

“Cuenta la historia de Luna Gray y Owen Mann, quienes son mejores amigos en la universidad, unidos para siempre por una muerte inexplicable en su círculo social, cuyas vidas se ven sacudidas una vez más años después cuando la esposa de Owen es brutalmente asesinada.

“’The Accomplice’ examina el poder de la historia compartida, lo que cuesta mantenerla y lo que sucede cuando comienzas a preguntarte qué tan bien conoces a la única persona que realmente te conoce”, dice el eslogan oficial de la obra. Olivia Milch, escritora de Ocean’s Eight, es la encargada de adaptar el libro para la pantalla y también será productora ejecutiva. No obstante aún no se ha anunciado el casting para acompañar a Collins. La histriona actualmente protagoniza la popular serie de Netflix Emily in Paris, y comparte la nominación al Emmy a Mejor Serie de Comedia, como productora.