Emprendió a los 16 para ayudar a sus padres con los gastos

Algunas personas inician sus sueños de ser emprendedores desde muy jóvenes, cada vez son más los que se atreven a triunfar desde temprana edad, prueba de ello es la historia de una hondureña que inició su emprendimiento cuando tenía 16 años.

Odalys Cárcamo, una emprendedora de 21 años, quien con esfuerzo y dedicación logró abrir un negocio de maquillaje y productos de belleza en un centro comercial de San Pedro Sula. La hondureña es estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Su infancia fue “muy bonita, siempre me gustó estar en voluntarios y poder ayudar a la sociedad, desde siempre quise llegar a tener la posibilidad de ayudar a mis papás. Mis padres tenían una pulpería y mi mamá hacía tortillas para vender”, dijo la emprendedora.

A sus 16 años puso en marcha su plan para emprender ahorrando el dinero que le daban sus padres para ir al colegio, cuando logró juntar una cantidad considerable, solicitó un préstamo a un familiar para completar el dinero y así comprar los productos para luego revenderlos.

“Había días que no comía, a veces me levantaba más temprano y llevaba merienda, todo el dinero que me daban para la escuela no lo gastaba, lo ahorraba”.