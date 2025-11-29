San Pedro Sula concluye distribución de maletas electorales con resguardo militar

San Pedro Sula, Cortés.

La distribución del material electoral en San Pedro Sula concluyó la tarde de este 29 de noviembre, según confirmaron autoridades de las Fuerzas Armadas desde el centro de acopio ubicado en el gimnasio del Estadio Olímpico. El coronel José Acuña, responsable del operativo en la zona, informó que prácticamente todas las maletas electorales ya fueron entregadas a los 152 centros de votación del municipio. “Las Fuerzas Armadas, comprometidos con la democracia, informamos que ya fueron distribuidas las maletas electorales del municipio de San Pedro Sula. Lo único que nos quedan son treinta maletas electorales de la ruta 9, que es Cabañas, pero ya en unos treinta minutos vamos a tener un 100% de conformidad, más bien un poco antes del tiempo”, explicó José Acuña.

El coronel destacó que la coordinación con las autoridades municipales y departamentales permitió cumplir el cronograma sin retrasos. "Ha habido una buena organización, una buena sinergia con los miembros del consejo municipal y el consejo departamental. La disposición de los recursos en tiempo y forma nos ha ayudado para que tengamos éxito en esta fase del proceso electoral", añadió. Acuña remarcó que las Fuerzas Armadas mantienen resguardo permanente del material para garantizar seguridad en los centros de votación.

El oficial recordó que parte del material también está bajo custodia de la Policía Nacional para reforzar la seguridad. Además, hizo un llamado a los miembros de las juntas receptoras de votos y custodios informáticos para presentarse puntualmente. “Hacemos un llamado para que estén en el tiempo y no retracemos el proceso, que debe iniciar a la hora indicada como está planificado por el Consejo Nacional Electoral”, expresó. Desde el centro de acopio se indicó que el predio, que en horas de la mañana estaba lleno con las 1,524 maletas electorales distribuidas para los 152 centros educativos del municipio, quedó prácticamente despejado en horas de la tarde de este sábado.

El futuro de Honduras, en manos del pueblo