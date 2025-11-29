Material electoral llega a centros de votación en San Pedro Sula

Cortés, San Pedro Sula.

La distribución del material electoral para las elecciones generales avanzó con normalidad este 29 de noviembre en San Pedro Sula. Durante la tarde, varias instituciones educativas y centros de votación recibieron las maletas electorales, un día antes del inicio de la jornada. En diferentes puntos, ciudadanos destacaron que este año la entrega se realizó con mayor anticipación.

“Es la primera vez en muchos años que llegan las maletas electorales temprano. Estamos confiando en el proceso; en total aquí son 40 urnas, 26 en el 1 de Mayo y 14 en la escuela Centenario”, expresó Lourdes Pereira, simpatizante del Partido Liberal, en declaraciones a LA PRENSA.