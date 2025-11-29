Material electoral llega a centros de votación en San Pedro Sula

El CNE confirmó la distribución 1,519 maletas electorales en San Pedro Sula con apoyo militar y presencia de la OEA.

    Material electoral llega temprano a centros de San Pedro Sula.

     Foto: Edwin Romero/ LA PRENSA
Cortés, San Pedro Sula.

La distribución del material electoral para las elecciones generales avanzó con normalidad este 29 de noviembre en San Pedro Sula.

Durante la tarde, varias instituciones educativas y centros de votación recibieron las maletas electorales, un día antes del inicio de la jornada.

En diferentes puntos, ciudadanos destacaron que este año la entrega se realizó con mayor anticipación.

“Es la primera vez en muchos años que llegan las maletas electorales temprano. Estamos confiando en el proceso; en total aquí son 40 urnas, 26 en el 1 de Mayo y 14 en la escuela Centenario”, expresó Lourdes Pereira, simpatizante del Partido Liberal, en declaraciones a LA PRENSA.

Entre los centros donde se confirmó la llegada del material se encuentran la escuela Centenario de Trinidad Cabañas, el Instituto 1 de Mayo y el sector de Río Blanco.

La distribución comenzó este sábado a las 6:00 a. m. en el gimnasio municipal de la Villa Olímpica, punto desde el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) despachó las primeras maletas hacia las zonas rurales y de difícil acceso.

El operativo contó con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, responsables de la custodia y resguardo del material electoral, así como con la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el CNE, en total se enviaron 1,519 maletas electorales correspondientes al municipio de San Pedro Sula. Las primeras rutas cubrieron sectores como El Merendón, Cofradía y otros puntos periféricos.

La institución detalló que el plan logístico contempla 22 rutas para asegurar que todas las maletas lleguen a su destino antes del inicio de la votación y evitar retrasos como los ocurridos en procesos anteriores.

