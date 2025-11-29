Reportan maletas electorales abiertas en escuela de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Durante la tarde, diversas instituciones educativas y centros de votación recibieron las maletas electorales , enviadas un día antes del inicio de la jornada.

Las encargados del centro hicieron un llamado a los medios de comunicación ante los inusuales acontecimientos y pidieron que se denuncie cualquier irregularidad.

A pocas horas de las elecciones generales , se reportaron este sábado maletas electorales abiertas en la Escuela Froylán Turcios , en San Pedro Sula.

En varios puntos, ciudadanos destacaron que este año la entrega se realizó con mayor anticipación.

“Es la primera vez en muchos años que llegan las maletas electorales temprano. Estamos confiando en el proceso; en total aquí son 40 urnas, 26 en el 1 de Mayo y 14 en la escuela Centenario”, expresó Lourdes Pereira, simpatizante del Partido Liberal, en declaraciones a LA PRENSA.

Entre los centros que confirmaron la llegada del material se encuentran la escuela República de Colombia, Centenario de Trinidad Cabañas, el Instituto 1 de Mayo y el sector de Río Blanco.

La distribución comenzó este sábado a las 6:00 a. m. en el gimnasio municipal de la Villa Olímpica, punto desde el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) despachó las primeras maletas hacia las zonas rurales y de difícil acceso.

El operativo contó con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, responsables de la custodia y resguardo del material electoral, así como con la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el CNE, se enviaron 1,519 maletas electorales correspondientes al municipio de San Pedro Sula. Las primeras rutas cubrieron sectores como El Merendón, Cofradía y otros puntos periféricos.

La institución detalló que el plan logístico contempla 22 rutas para asegurar que todas las maletas lleguen a su destino antes del inicio de la votación y evitar retrasos como los ocurridos en procesos anteriores.