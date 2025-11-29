Fiscales llegarán a centros de votación para atender delitos electorales

San Pedro Sula, Honduras.

El Ministerio Público reforzará los mecanismos de vigilancia y atención para prevenir y atender delitos electorales en el contexto de las elecciones generales de este domingo.

La Fiscalía Regional del Norte confirmó que ya está conformado un equipo interinstitucional que operará durante todo el proceso, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), la Policía Preventiva y personal administrativo especializado en la recepción de denuncias.

“Los equipos están listos y distribuidos. Si se presenta una situación, se desplazarán de inmediato a los centros de votación para atenderla de forma oportuna”, aseguró Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público.

Según la planificación, más de 50 fiscales y policías recorrerán los 12 municipios de Cortés, visitando de forma constante los centros de votación para verificar el desarrollo de la jornada. Un despliegue similar se ejecutará en el departamento de Yoro y en todos los departamentos de Honduras.

El objetivo, explicó Guzmán, es evitar incidentes, documentar en tiempo real cualquier irregularidad y conocer a profundidad las situaciones que puedan encajar en figuras de delito electoral.

De acuerdo con el Código Penal hondureño, entre los delitos electorales más frecuentes figuran: destruir o dañar propaganda electoral, comprar o vender el voto, violación de la secretividad del sufragio, impedir u obstaculizar el derecho al voto, alterar, manipular o falsificar resultados.

Las autoridades recalcaron que estas acciones no solo entorpecen el proceso democrático, sino que también pueden derivar en penas y sanciones administrativas.

El Ministerio Público habilitó la línea 2552-6314 para que cualquier ciudadano pueda denunciar hechos que comprometan la transparencia del proceso. Un equipo administrativo estará disponible para recibir y canalizar las denuncias hacia las unidades correspondientes.

“Queremos que esta sea una fiesta cívica para las familias hondureñas, sin intimidaciones, sin irregularidades y con pleno respeto a la voluntad popular”, declaró Guzmán.

Las autoridades reiteraron que la participación ciudadana y la denuncia inmediata son claves para garantizar unas elecciones limpias, seguras y confiables para todos.