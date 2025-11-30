El Dr. Carlos Alfonso Bennaton acude temprano a ejercer el sufragio

San Pedro Sula.

El doctor Carlos Alfonso Bennaton Gonzales, de 89 años, acudió a primera hora a votar en la Escuela Dionisio de Herrera de San Pedro Sula.

Bennaton es un reconocido médico de la zona norte y en la zona de los valles de Quimistán donde mantuvo por más de 40 años abierta su clínica comunitaria, la cual atendía los fines de semana, mientras de lunes a viernes realizaba labores en la Región Sanitaria de San Pedro Sula.

El doctor Bennaton, fue director de la Región Sanitaria No.3, en la Administración de los presidentes Carlos Roberto Reina y Carlos Flores. Director del IHSS, en el período del Dr. Roberto Suazo Córdova. Y cuenta con más de 55 años en el ejercicio de la medicina.

Bennaton escribió un libro titulado "El Médico comunitario", en el cual cuenta las vivencias de un médico en el interior del país en la clínica comunitaria José María, que mantuvo abierta durante 35 años en los Valles de Quimistán, Santa Bárbara.

