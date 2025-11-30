  1. Inicio
El Dr. Carlos Alfonso Bennaton acude temprano a ejercer el sufragio

El doctor Carlos Bennaton, exfuncionario de Salud y dirigente del Partido Liberal, acudió a primera hora a ejercer el sufragio

  • 30 de noviembre de 2025 a las 08:54 -
El doctor Carlos Alfonso Bennaton acudió a votar junto a uno de sus descendientes a la escuela Dionisio de Herrera.

 Foto: Linda Kasbohrer/La Prensa
San Pedro Sula.

El doctor Carlos Alfonso Bennaton Gonzales, de 89 años, acudió a primera hora a votar en la Escuela Dionisio de Herrera de San Pedro Sula.

Bennaton es un reconocido médico de la zona norte y en la zona de los valles de Quimistán donde mantuvo por más de 40 años abierta su clínica comunitaria, la cual atendía los fines de semana, mientras de lunes a viernes realizaba labores en la Región Sanitaria de San Pedro Sula.

El doctor Bennaton, fue director de la Región Sanitaria No.3, en la Administración de los presidentes Carlos Roberto Reina y Carlos Flores. Director del IHSS, en el período del Dr. Roberto Suazo Córdova. Y cuenta con más de 55 años en el ejercicio de la medicina.

Bennaton escribió un libro titulado "El Médico comunitario", en el cual cuenta las vivencias de un médico en el interior del país en la clínica comunitaria José María, que mantuvo abierta durante 35 años en los Valles de Quimistán, Santa Bárbara.

Siempre ha mantenido una relación muy cordial con los medios de comunicación.

El doctor Carlos Bennaton siempre con una sonrisa al salir de su centro de votación, sin perder el lente de la cámara.

 (Foto: Linda Kasbohrer/La Prensa)

Fiel a su partido Liberal, por el cual realizaba brigadas médicas gratuitas como parte de su compromiso con la salud y la política del país.

