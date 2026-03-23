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Hallan sin vida a famosa actriz dentro de un autobús

La querida actriz de 55 años murió de manera inesperada mientras viajaba en un autobús

Hallan sin vida a famosa actriz dentro de un autobús
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Una famosa y querida actriz abordó un autobús como una pasajera más. Viajaba sola y ocupaba el asiento número 20 que emprendió el trayecto desde Buenos Aires hacia Posadas en Argentina.
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La ruta era larga, debía cruzar varios kilómetros, sin embargo, todo transcurría con normalidad y nada llamó la atención. Para los demás pasajeros, la actriz era una mujer más en tránsito.
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Todo tomó otra dimensión cuando el autobús llegó a la Terminal Quaranta, en Posadas, y el chofer notó que la pasajera no reaccionaba y tras varios intentos por despertarla dio aviso a las autoridades.

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Luego de revisiones, policías y personal médico confirmaron que la actriz había muerto.
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La noticia comenzó a circular y tras varias horas de hacerse tendencia se supo quién era la pasajera.
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Se trataba de la actriz, directora de teatro, promotora cultural, activista y defensora de derechos sociales y feminista, Mariana Pizarro, de 55 años
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Mariana Pizarro había construido una trayectoria entre el arte con la acción pública, escenarios, aulas y espacios de militancia.
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Mariana Pizarro había construido una trayectoria entre el arte con la acción pública, escenarios, aulas y espacios de militancia.
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Las primeras revisiones indicaron que Pizarro no tenía signos de violencia.
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La investigación quedó en manos de las autoridades, quienes esperan que la autopsia determine las causas de su muerte.
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